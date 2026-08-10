Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de Soare care va avea loc miercuri va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu o acoperire maximă de 34%. Mai norocoși sunt însă spaniolii, care au epuizat deja ochelarii de protecție gratuiți puși la dispoziție la planetariu. În Spania și în alte câteva țări, eclipsa va putea fi admirată în totalitate. Fenomenul astronomic se suprapune cu alte două evenimente spectaculoase, care nu ar trebui ratate.

După o pauză de 27 de ani, eclipsă totală de soare va fi vizibilă miercuri seară din Spania, Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia.

"O eclipsă totală este un eveniment uimitor când Luna trece între Soare și Pământ, iar Luna aruncă o umbră. Pentru ca o eclipsă totală să fie vizibilă de pe Pământ, trebuie să ne aflăm chiar în mijlocul traiectoriei unde Soarele, Luna și Pământul sunt aliniate", a declarat Noelia Noël, astrofizician.

La planetariul din Madrid, oamenii au stat la coadă pentru a cumpăra ochelari speciali pentru evenimentul istoric.

Articolul continuă după reclamă

"Am venit deja la Planetariu să cumpărăm ochelarii, pentru că majoritatea sunt epuizați în supermarketuri și suntem încântați". "Un minut și 40 de secunde de totalitate. Sper să găsesc un loc frumos pe coasta unui deal, la țară", spun oamenii.

Va fi, de altfel, prima eclipsă totală de soare vizibilă din Peninsula Iberică din 1912 încoace.

"Anul acesta va fi o eclipsă solară la apus. Deci, cred că va fi mai romantic cu priveliștea apusului", mai spune un vizitator.

Fenomen astronomic rar pe cerul României

În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul Soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a Soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate.

Carei:

Început eclispă - 20:21

Maxim eclipsă - 20:45

Salonta

Început eclispă - 20:23

Maxim eclipsă - 20:46

Marghita

Început eclispă - 20:22

Maxim eclipsă - 20:44

Oradea

Început eclispă - 20:22

Maxim Eclipsă - 20:45 (Sursa: Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu")

În noaptea de 12 august vor putea fi observate două fenomene astronomice: curentul de meteori Perseide, vizibil și din România și o aliniere a șase planete – Jupiter, Mercur, Marte, Uranus, Saturn și Neptun. Unele vor fi vizibile cu ochiul liber, iar pentru altele va fi nevoie de binoclu sau telescop.