CFR Cluj - Tromso, în preliminariile Conference League. Ardelenii luptă pentru menţinerea în cupele europene

CFR Cluj, reprezentanta României în Conference League, înfruntă, joi seara, de la ora 19.30, formaţia norvegiană Tromso, într-un meci care se joacă la Cluj şi care contează pentru prima manşă a turului III preliminar.

După ce a trecut de Alashkert, din Armenia, 3-0 şi 1-1, CFR Cluj înfruntă un adversar mult mai dificil, Tromso mizând pe numeroşi jucători de calitate, în frunte cu mijlocaşul Jens Hjerto-Dahl, fotbalist cotat la 10 milioane de euro şi care este curtat, deja, de cluburi importante ale Europei, deşi are 20 de ani.

Mai mult, CFR Cluj este obligată, joi seara, să-şi valorifice avantajul terenului propriu, în condiţiile în care returul se joacă în Norvegia, joi, 13 august, pe o suprafaţă de joc cu care ardelenii nu sunt obişnuiţi.

Dacă trece de Tromso, CFR Cluj joacă, în play-off-ul Conference League, cu puternica formaţie engleză Brighton. Dacă nu reuşesc să treacă de norvegieni, ardelenii părăsesc cupele europene.