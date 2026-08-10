Un gigant japonez vrea să mute fabrica din UK în România. În ce oraş va fi relocată

Gigantul japonez Nidec vrea să mute o fabrică istorică din Marea Britanie, deschisă în urmă cu 60 de ani, în România. Compania a mai inaugurat în 2018 o fabrică de motoare electrice la Ştefăneşti, scrie Economica.net .

Fabrica Nidec din Andover, Marea Britanie, care funcționează de peste 60 de ani, ar urma să fie relocată în România, la Oradea. Compania intenționează să mute activitatea diviziei Control Techniques Dynamics în fabrica pe care o deține deja în orașul bihorean, potrivit publicației locale Andover Advertiser.

"Nidec Drives a anunțat o propunere de relocare a operațiunilor de la unitatea Control Techniques Dynamics Ltd. din Andover, Marea Britanie, către unitatea Nidec din Oradea, România, ca parte a strategiei sale pe termen lung de consolidare a unor operațiuni economice viabile. Propunerea ar putea afecta aproximativ 60 de poziții, deși nu s-au luat decizii finale, iar rezultatul va fi stabilit după finalizarea procesului de consultare", potrivit unui purtător de cuvânt al Nidec citat de publicația britanică.

Nidec a început consultările oficiale cu angajații și reprezentanții acestora privind viitorul fabricii din Andover. Aproximativ 60 de locuri de muncă ar putea fi afectate de această decizie. Angajații sunt revoltați de perspectiva închiderii fabricii, mai ales că unii dintre ei și-au petrecut întreaga carieră în această unitate.

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Dacă propunerea va fi aprobată, fabrica din Andover ar urma să își înceteze activitatea în februarie 2027, iar operațiunile ar fi transferate la Oradea.