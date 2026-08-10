Ce mai facem cu roşiile din grădină, acum, când sunt din belşug? Le punem la salată, la bulion, la zacuscă. sau le transformăm în dulceaţă. Da, roşiile pot ajunge şi în borcanul cu desert, iar reţeta este mai simplă decât pare. Iar în acest fel, legumele se transformă într-un preparat dulce şi aromat, numai bun pentru micul dejun sau lângă o bucată de brânză. Gustarea vine din bucătăria mediteraneană, dar începe să prindă tot mai bine şi la noi. Aşa că, dacă mai aveţi roşii coapte prin grădină, poate merită să încercaţi ceva nou vara aceasta. Iată cum se prepară.

În Gorj, nu toate roşiile ajung în bulion. Unele se transformă într-un desert cu totul neaşteptat.

Dulce, aromată şi ușor de pregătit. Dulceața de roșii este o rețetă des întâlnită în special în Italia și Grecia, care transformă roșiile bine coapte într-un preparat delicios.

Reţeta este simplă: doar roşii, zahăr, lămâie şi nucă. Secretul stă însă în alegerea potrivită a legumei vedetă.

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"Cele mai bune de dulceaţă sunt acestea prună care nu au multe seminţe", spune Liliana.

Delicatesa din cămară cu care a dat lovitura

Liliana a descoperit reţeta în urmă cu câţiva ani, de la o cunoştinţă din Italia. A început să o prepare mai mult din curiozitate, dar dulceaţa neobişnuită s-a transformat rapid într-o mică afacere.

"Când am vândut primul borcan a zis că fac mişto de dumnealui. Şi după aia a venit şi a mai cumpărat", mai spune Liliana.

"A fost surprinzător de bună, neaşteptat. Aducea cu dulceaţa de gutui", spune o clientă.

Pentru cei care nu au încercat-o încă, gustul rămâne greu de imaginat.

"Am auzit că e foarte bună, dar n-am gustat. Nu pot să-mi dau seama cum ar fi gustul roşiei", mai spune o clientă.

Dulceaţa de roşii se poate servi pe pâine cu unt, alături de brânzeturi sau chiar şi lângă fripturi.