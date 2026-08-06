Orașul din România care se luptă cu canicula folosind tunuri de zăpadă

Autorităţile din Braşov au instalat un tun de zăpadă în Piaţa Sfatului pentru a-i ajuta pe trecători să suporte mai uşor canicula. De această dată, instalaţia nu produce zăpadă, ci pulverizează o perdea fină de apă care îi răcoreşte pe cei care trec prin zonă.

România rămâne sub incidența codurilor de caniculă până sâmbătă, iar efectele valului de căldură se resimt în toată țara. Atmosfera sufocantă a dus la numeroase intervenții medicale, iar în București aproximativ 50 de persoane au avut nevoie de ajutor după ce au leșinat din cauza temperaturilor extreme.

În fața căldurii sufocante, autoritățile încearcă soluții inedite pentru a-i ajuta pe oameni să se răcorească. La Brașov, Primăria a pus în funcțiune un tun de zăpadă în Piața Sfatului, însă nu pentru a produce zăpadă, ci o perdea fină de apă. Trecătorii și turiștii se pot răcori câteva secunde sub jetul de apă, o măsură menită să facă mai suportabile temperaturile extreme.

"Când temperaturile ating valori ridicate, orice strop de răcoare contează! Pentru a le oferi brașovenilor și turiștilor un moment de răgaz în aceste zile caniculare, Primăria Brașov a amplasat un tun de zăpadă în zona pietonală.

Articolul continuă după reclamă

De data aceasta, tunul nu produce zăpadă, ci o perdea de apă care îi răcorește pe cei care trec prin apropiere. Chiar și câteva secunde petrecute sub jetul de apă pot face diferența în zilele toride. Dacă treceți prin zonă, opriți-vă pentru un moment de răcoare", este mesajul publicat pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vreme la extreme în România

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat joi avertizările pentru următoarele trei zile. Șapte județe din vest se află în continuare sub cod roșu de caniculă, unde temperaturile vor ajunge la 41 de grade.

În același timp, meteorologii avertizează că joi și vineri instabilitatea atmosferică se va accentua, fiind emise și coduri portocalii de vijelii și grindină pentru mai multe regiuni ale țării.