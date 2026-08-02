World Rowing a anunţat suspendarea, pentru moment, a tuturor curselor programate astăzi la Campionatele Europene de Canotaj de la Varese, din cauza condiţiilor meteo severe.

Cursele de canotaj de la CE din Italia, suspendate din cauza caniculei. România are 5 echipaje în concurs - Profimedia

Potrivit Federaţiei Române de Canotaj, organizatorii vor comunica programul actualizat imediat ce situaţia o va permite.

Italia se confruntă cu temperaturi foarte ridicate, mai multe oraşe fiind plasate sub alertă roşie de caniculă.

Echipajele României sunt angrenate în cinci curse la CE de la Varese, începerea acestora fiind programată de la ora locală 12.07.

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