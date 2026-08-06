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Video A vrut să-și impresioneze iubita, dar a stârnit furia trecătorilor. Ce a făcut un bărbat pe Transfăgărășan

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.08.2026, 09:01 | Modificat la 06.08.2026, 09:04

Când credeam că le-am văzut pe toate, internetul a reuşit să ne surprindă din nou! Un bărbat a fost filmat în timp ce făcea graffiti pe o stâncă de pe Transfăgărășan. 

Complet deranjat că a fost întrerupt în "procesul de creaţie", individul s-a ambiţionat şi nu s-a lăsat până şi-a dus la bun sfârşit "opera" - o inimă de-o şchioapă în mijlocul căreia a scris şi numele iubitei sale, Anna. Cu doi N.

Declaraţia de dragoste a făcut furori pe reţelele de socializare şi a stârnit un val de reacţii. Niciuna favorabilă autorului. Cea mai amuzantă dintre ele o îndemna pe Anna "să-şi ia prostul acasă". 

În plus, cel care l-a filmat pe artistul de ocazie a spus că va trimite imaginile şi la poliţie.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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