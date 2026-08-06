Indemnizaţia de creştere a copilului în familiile cu gemeni. Cum se calculează suma

În România, în fiecare an se înregistrează mii de naşteri multiple, iar în aceste cazuri vorbim despre părinţi care încasează indemnizaţii mai mari de creştere a copilului.

Pentru orice familie, naşterea unui copil reprezintă un moment de bucurie, iar când vorbim despre mai mulţi copii, bucuria este şi mai mare.

Însă naşterea unui copil sau înregistrarea unei naşteri multiple înseamnă şi un plus de griji şi obligaţii, chiar dacă părinţii beneficiază de indemnizaţii pentru creşterea copilului sau a copiilor.

Părinţii de gemeni au dreptul la indemnizaţie mai mare

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În mod normal, indemnizația standard de creştere a copilului este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii.

Însă, în cazul părinţilor de gemeni trebuie precizat că, pentru al doilea copil din sarcina gemerală, suma creşte cu 50% din valoarea indemnizaţiei de bază.

Cum se calculează suma

În primul rând trebuie precizat că, în 2026, în România se pot acorda indemnizaţii de creştere a copilului cu valori cuprinse între 1.651 lei pe lună, valoarea minimă, şi 8.500 lei pe lună, valoarea maximă.

Ca exemple putem calcule, în cazul gemenilor, că, dacă indemnizaţia de bază este de 3.000 de lei pe lună, pentru al doilea copil din sarcina gemelară s-ar acorda, în mod normal, o indemnizaţie de 1.500 de lei, dar cum această sumă este sub valoarea minimă de 1.651 lei, se va acorda valoarea minimă, respectiv acei 1.651 lei. Ceea ce înseamnă că, pentru creşterea gemenilor s-ar acorda o indemnizaţie totală de 4.651 lei.

În cazul în care indemnizaţia de bază este de 5.000 de lei, pentru al doilea copil din sarcina gemelară s-ar acorda o indemnizaţie de 50%, respectiv 2.500 de lei, ceea ce înseamnă că pentru creşterea gemenilor s-ar acorda o indemnizaţie totală de 7.500 lei.

Ce alte drepturi au părinţii de gemeni

Părinţii de gemeni pot solicita, printre altele, alocaţie de stat pentru fiecare copil în parte, dar şi posibilitatea de a efectua în mod simultan concediul pentru creşterea copiilor.

De asemenea, părinţii de gemeni pot solicita desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă sau la domiciliu, dacă activitatea permite şi dacă au în întreţinere copii care au până în 18 ani.