Tradiţii şi obiceiuri de Schimbarea la faţă a Domnului. Ce nu e bine să faci astăzi

Sărbătoare mare astăzi pentru creştinii ortodocşi, care sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre cele 12 praznice împărătești din calendarul bisericesc. Iar legate de această zi sunt mai multe tradiţii şi obiceiuri.

Este o sărbătoare foarte importantă. Participăm la slujbe și nu venim oricum, ci cu diverse pachete cu mâncare pe care le vom sfinți în această slujbă, după care le vom împărți celor sărmani. Se spune că asta trebuie să facem în această zi.

În unele locuri din țară chiar se aduc struguri pentru a fi sfințiți sau se consumă struguri, pentru că în mod simbolic ziua de astăzi anunță și începutul toamnei. Și nu doar noi ne pregătim de toamnă, ci și natura.

Tradițiile și obiceiurile din popor vorbesc despre faptul că de astăzi nici iarba nu mai crește și vor începe să se îngălbenească ușor, ușor și frunzele. Și tot ca frunzele ne vom usca și noi dacă vom munci, mai spune tradiția. Fetele nu ar trebui să își spele părul astăzi pentru că nu le va mai crește.

Articolul continuă după reclamă

Se spune și că în funcție de vremea de astăzi ne dăm seama și cum va fi anul acesta în toamnă pentru roadele pământului. Dacă este soare, atunci va fi un an bogat. Dar sunt o serie de alte superstiții în acest sens în popor.