Un politician german vrea o petrecere de swingeri la primărie. 50 de oameni s-au înscris deja

Un politician german a propus organizarea unei orgii sexuale chiar în sediul primăriei pe care o reprezintă. El este consilier local și i-a invitat la petrecerea sexuală pe toți localnicii. 50 de oameni s-au înscris.

Un politician german vrea să organizeze o petrecere de swingeri la primărie. 50 de oameni s-au înscris - Sursa: X/ @nexta_tv

Potrivit SWR.de, un politician german din Mannheim a propus organizarea unei orgii cu alegătorii, chiar în sediul primăriei unde este consilier local. Julien Ferrara, în vârstă de 35 de ani, a numit sexul de grup cu membrii consiliului drept "cea mai înaltă formă de apropiere de cetățeni".

El susține că legea nu interzice în mod direct acest lucru a amenințat că va merge în instanță dacă autoritățile vor încerca să anuleze evenimentul. Până în prezent, aproximativ 50 de persoane au anunțat că sunt interesate de petrecerea sexuală de la primărie.

Petrecerea ar urma să se desfășoare sub deviza "Un paradis FKK-swinger pentru Mannheim" (FKK este termenul german pentru nudism, n.r.). Potrivit lui Ferrat, primăria este situată central și, prin urmare, "foarte potrivită" pentru petreceri de swingeri. El a argumentat, totodată, că nu există "nicio regulă internă sau dispoziție comunală care să interzică în mod explicit petrecerile de swingeri în primărie". Totodată, persoanele pe care încă nu le cunoaște ar urma să fie invitate, în prealabil, la un "antrenament de sex în grup". Un consilier local din Germania vrea să organizeze o petrecere de swingeri la primărie. Municipalitatea cere dosar complet pentru proiect, înainte să decidă.

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Municipalitatea consideră că petrecerea lui Julien Ferrat (asociația de alegători „Die Mannheimer”) nu poate avea loc, deocamdată, în primărie din cauza faptului că nu a fost respectată procedura privind cererea de organizare, notează SWR.de. Un consilier local din Germania vrea să organizeze o petrecere de swingeri la primărie. Municipalitatea cere dosar complet pentru proiect, înainte să decidă.

Julien Ferrat este cunoscut pentru cascadoriile sale politice și campaniile exotice. Anterior, el a militat pentru transformarea orașului Mannheim într-un centru dedicat nudismului și comunității de swingeri, după modelul stațiunii Cap d'Agde din Franța. Politicianul a organizat o "excursie educațională de swingeri" intens mediatizată.

În plus, el atras atenția națională în 2017, atunci când a lansat melodii și videoclipuri rap cu mesaj social-critic și satiric. Printre altele, s-a declarat împotriva taxei pe divertisment propusă de oraș pentru persoanele care practică sexul comercial.