Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clasament WTA, 16 martie: Elena Rybakina urcă pe locul 2 mondial, deşi a pierdut finala de la Indian Wells

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 16 martie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că Elena Rybakina, din Kazahstan, este una dintre performerele săptămânii.

de Cristi Ioniţă

la 16.03.2026 , 08:29
Elena Rybakina a pierdut finala jucată împotriva Arynei Sabalenka, la Indian Wells Elena Rybakina a pierdut finala jucată împotriva Arynei Sabalenka, la Indian Wells - Profimedia

Deşi a pierdut finala de la Indian Wells, 6-3, 3-6, 6-7, cu Aryna Sabalenka, din Belarus, Rybakina a adunat suficient de multe puncte încât să o depăşească pe poloneza Iga Swiatek şi să urce pe locul 2 mondial.

Rusoaica Mirra Andreeva, campioana de anul trecut, a părăsit prematur ediţia din acest an şi a retrogradat pe locul 10 mondial, fiind depăşită atât de Elina Svitolina, din Ucraina, cât şi de Victoria Mboko, reprezentanta Canadei.

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 11.025 puncte, 2. Elena Rybakina (Kazahstan) - 7.783 puncte, 3. Iga Swiatek (Polonia) - 7.413 puncte, 4. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.748 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.678 puncte, 6. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 6.180 puncte, 7. Jasmine Paolini (Italia) - 4.232 puncte, 8. Elina Svitolina (Ucraina) - 4.020 puncte, 9. Victoria Mboko (Canada) - 3.351 puncte, 10. Mirra Andreeva (Rusia) - 3.066 puncte.

Sorana Cîrstea a redevenit lidera sportivelor din România. Ea a urcat trei poziţii, până pe locul 35 mondial, cu 1.374 puncte. Este urmată, la numai şapte puncte, de Jaqueline Cristian, ocupanta locului 36 mondial, în coborâre o poziţie faţă de clasamentul precedent, având 1.367 puncte. Elena Gabriela Ruse a urcat o poziţie, până pe locul 73 mondial, cu 900 de puncte.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

Înapoi la Homepage
“De ce să minţim oamenii?” Gigi Becali a spus deschis cum a ajuns unul dintre cei mai bogaţi români!
&#8220;De ce să minţim oamenii?&#8221; Gigi Becali a spus deschis cum a ajuns unul dintre cei mai bogaţi români!
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Comentarii


Întrebarea zilei
V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor?
Observator » Sport » Clasament WTA, 16 martie: Elena Rybakina urcă pe locul 2 mondial, deşi a pierdut finala de la Indian Wells