Sabastian Sawe, după ce a terminat un maraton sub 2 ore: "La micul dejun am mâncat pâine, miere şi ceai"

Kenianul Sabastian Sawe a devenit duminică, la maratonul de la Londra, primul sportiv din lume care termină o asemenea competiţie în mai puţin de două ore.

Sportivul de 31 de ani a dominat cursa de o manieră categorică, doar Yomif Kejelcha, din Etiopia, reuşind să ţină, pe alocuri, ritmul cu Sawe.

La finalul cursei, întrebat despre secretul succesului, Sawe a ţinut să transmită, printre altele, că "la micul dejun am mâncat două felii de pâine, miere şi ceai".

Totuşi, deşi pare un mic dejun cât se poate de simplu, trebuie precizat că specialişti în nutriţie sportivă l-au însoţit pe Sawe în Kenya, timp de o lună, şi i-au urmărit evoluţia astfel încât să-i stabilească un protocol nutriţional perfect pentru ziua cursei.

Pe lângă sistemul nutriţional, secretul succesului lui Sawe cuprinde şi adidaşi ultraperformanţi, care cântăresc sub 100 de grame, dar şi multă muncă, sportivul obişnuind să alerge săptămânal între 200 şi 240 de kilometri.

Iar Claudio Berardelli, antrenorul sportivului, dă asigurări că Sawe nu şi-a atins potenţialul maxim şi poate obţine rezultate şi mai bune pe parcursul unor "maratoane mai fluide precum Berlin sau Chicago".

