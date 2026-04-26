Sorana Cîrstea, învinsă de Coco Gauff în turul al treilea la Madrid

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de Coco Gauff cu 4-6, 7-5, 6-1, duminică, în runda a treia a turneului turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari.

Sorana Cîrstea (36 ani, 26 WTA), a 25-a favorită, s-a înclinat după două ore şi 21 de minute în faţa americancei de 22 de ani, numărul trei mondial.

Românca a câştigat primul set cu 6-4 şi l-a început excelent pe al doilea, conducând cu 2-0, dar Gauff a restabilit egalitatea (2-2, 3-3). Cîrstea a a mai reuşit un break şi a condus cu 4-3, dar nu a reuşit să îşi păstreze avantajul şi a pierdut în cele din urmă cu 5-7, iar în decisiv a fost dominată de americancă.

Gauff a învins-o pe Cîrstea pentru a treia oară în tot atâtea meciuri, după 4-6, 6-3, 7-5 în 2020 în turul secund la Australian Open şi 6-4, 3-6, 6-2 , luna trecută, în optimi la Miami. Cîrstea rămâne cu un cec de 54.110 euro şi 65 de puncte WTA pentru participare.

