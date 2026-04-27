A cutreierat ţara, dar şi străinătatea, în lung şi lat, pentru a face rost de un tricou unicat sau măcar de o semnătura de la unii dintre cei mai mari fotbalişti ai lumii. Este povestea constănţeanului Antonio Moşoiu, unul dintre cei mai înfocaţi colecţionari români de tricouri de fotbal. O pasiune costisitoare, dar la care nu are de gând să renunţe vreodată! Şi asta pentru că are planuri mari: îşi doreşte să deţină cel puţin un tricou al fiecărei echipe naţionale din lume.

Pentru Antonio colecţionarea de tricouri nu este doar un hobby, este un stil de viață pe care "îl respectă" încă din copilărie. La vârsta de 20 de ani și-a deschis primul magazin online din România, de unde pasionații pot cumpăra tricouri noi sau de colecție.

"Prin 2006 când am descoperit Cupa Mondială. Atunci am început să colecţionez stickere şi să caut tricouri de fotbal, doar că nu găseau originale. Eu îi susţin pe spanioli de când sunt mic, după România normal, dar ei m-au făcut să mă îndrăgostesc de fotbal", a mărturisit Antonio Moşoiu.

De atunci, fiecare piesă adăugată în colecție vine cu o poveste. Însă marele lui vis este "Misiunea 211". Ce înseamnă asta mai exact? Ca la un moment dat să aibă în colecţia lui câte un tricou al tuturor celor 211 echipe naționale din lume.

Articolul continuă după reclamă

"Am văzut că în lume sunt foarte puţini oameni care au reuşit pe cont propriu să aibă câte un tricou de la câte o naţională din lume şi eu am ales să fiu primul român care reuşeşte asta. Am două speciale, Cristiano Ronaldo de la naţionala Portugaliei şi Brazilia, semnat de Rivaldo", a spus Antonio.

Pe viitor vrea să-şi deschidă şi un local unde să îşi expună şi tricourile de colecţie.

"Ulterior îmi doresc să-mi deschid un pub unde să-mi afişez toată colecţia. Aceasta este misiunea mea finală, pentru că am multe lucruri semnate şi poze şi tricouri şi vreau să le vadă şi oamenii", a mai spus colecţionarul.

Iar visul lui merge şi mai departe, pentru că într-o bună zi îşi doreşte să ajungă chiar la un Campionat Mondial. Anul acesta, cea mai mare competiție de fotbal din istorie va putea fi urmărită în exclusivitate în România la Antena 1 şi Antena Play.

Cristina Niță

Întrebarea zilei Plănuiţi să cumpăraţi o locuință în 2026? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰