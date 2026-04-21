Colaborarea dintre FCSB şi antrenorul Mirel Rădoi, întreruptă după 5 etape. Tehnicianul, dorit în Turcia

Oficialii clubului de fotbal FCSB au anunţat, marţi, încheierea în mod oficial a colaborării pe care au avut-o cu antrenorul Mirel Rădoi şi cu ceilalţi membri ai staff-ului tehnic condus de fostul internaţional.

Ajuns la FCSB pentru a redresa echipa după ratarea calificării în play-off-ul Superligii, Mirel Rădoi a rezistat doar cinci meciuri pe banca tehnică, perioadă în care a înregistrat trei victorii, un egal şi o înfrângere.

Intervenţiile patronului Gigi Becali, dar şi posibilitatea de a prelua mai rapid o echipă din Turcia au dus la despărţirea dintre campioana României şi tehnicianul de 45 de ani, chiar dacă Rădoi anunţase, iniţial, că va sta cel puţin până la vară pe banca FCSB-ului, având drept obiectiv calificarea în cupele europene prin intermediul eventualului baraj pe care câştigătoarea play-out-ului ar urma să-l joace cu o echipă din play-off.

După cum anunţa inclusiv Gigi Becali, patronul FCSB, Mirel Rădoi ar urma să preia echipa turcă Gaziantep, formaţie care a mai fost condusă de un antrenor român, Marius Şumudică, în perioada 2019-2021, dar şi în sezonul 2023-2024.

Tehnicianul român este aşteptat în Turcia cu un contract extrem de avantajos, din punct de vedere financiar, dar Rădoi va avea o misiune dificilă. Gaziantep tocmai s-a despărţit de antrenorul Burak Yilmaz, din cauza poziţiei modeste din clasament. Deşi are în lot fotbalişti precum Kacper Kozłowski, şapte selecţii în naţionala Poloniei, Badou Ndiaye, 32 de selecţii în naţionala Senegalului, Deian Sorescu, 23 de selecţii în naţionala României, sau Denis Drăguș, 27 de selecţii în naţionala României, Gaziantep ocupă abia locul 10 în clasamentul din Turcia, cu 37 de puncte obţinute în 30 de meciuri şi la 18 puncte de ultimul loc care ar fi asigurat o eventuală prezenţă în cupele europene.

Momentan, de antrenamentele de la FCSB ar urma să se ocupe Lucian Filip şi Alin Stoica, însă Mihai Stoica, şeful celor de la FCSB, mizează pe o revenire, măcar de moment, a antrenorului cipriot Elias Charalambous, tehnician care a părăsit-o pe FCSB după ce a ratat calificarea în play-off-ul Superligii.

