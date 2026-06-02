FC Liverpool a demarat discuţiile cu antrenorul Andoni Iraola

Clubul FC Liverpool a demarat discuţiile cu spaniolul Andoni Iraola în legătură cu preluarea postului vacant de antrenor principal, după concedierea olandezului Arne Slot, informează mass-media britanică.

Conform Sky Sports, procesul este condus de directorul sportiv al "cormoranilor", Richard Hughes, cel care a activat anterior la Bournemouth, unde l-a numit pe Iraola la conducerea tehnică în 2023.

FC Liverpool l-a concediat sâmbătă pe Arne Slot, la un an după ce olandezul a condus gruparea de pe Anfield la câştigarea titlului în Premier League, după un sezon 2025-2026 sub aşteptări.

Andoni Iraola s-a despărţit la rândul său de Bournemouth, după expirarea contractului său cu această grupare, cu care s-a clasat pe locul al şaselea în Premier League, care îi asigură participarea la viitoarea ediţie a Europa Laegue.

