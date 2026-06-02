Hagi, după egalul cu Georgia: "I-am felicitat pe băieţi pentru efort"

Selecţionatele de fotbal ale României şi Georgiei au terminat la egalitate 1-1 (0-0), marţi seara, pe Stadionul "Miheil Meshi" din Tbilisi, într-un meci amical care a marcat debutul celui de-al doilea mandat al selecţionerului Gheorghe Hagi.

de Redactia Observator

la 02.06.2026 , 22:17
Hagi, după egalul cu Georgia: "I-am felicitat pe băieţi pentru efort" - Hagi, după egalul cu Georgia: "I-am felicitat pe băieţi pentru efort" - Profimedia
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Gică Hagi şi-a felicitat jucătorii pentru efortul depus în acest meci, ţinând cont că suntem la finalul unui sezon încărcat. Hagi nu a vrut să evidenţieze greşelile făcute în această partidă, cum ar fi cea a portarului Aioani care a dus la golul Georgiei.

"Puteam să facem mai multe. Am făcut lucruri bune, bineînţeles, am făcut şi greşeli. Jucătorii au arătat personalitate. Meciul cu Ţara Galilor va fi un meci foarte greu, e o echipă agresivă. Încercăm să câştigăm meciul. I-am felicitat pe băieţi pentru efort, am vorbit mai mult despre lucrurile bune", a declarat Gică Hagi la Antena 1. 

Redactia Observator
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