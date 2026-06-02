Pep Guardiola refuză oferta de a prelua echipa lui Messi, Inter Miami

Antrenorul spaniol Pep Guardiola, care s-a despărțit de clubul Manchester City la finalul acestui sezon, nu este interesat de oferta de a prelua conducerea tehnică a echipei americane Inter Miami, la care evoluează starul argentinian Lionel Messi, fostul său elev de la FC Barcelona, informează Daily Mirror.

de Redactia Observator

la 02.06.2026 , 15:27
Pep Guardiola refuză oferta de a prelua echipa lui Messi, Inter Miami Pep Guardiola refuză oferta de a prelua echipa lui Messi, Inter Miami - Shutterstock
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Publicația britanică precizează că fostul fotbalist englez David Beckham, actualul coproprietar al clubului Inter Miami, ar fi vrut să-l atragă pe Guardiola în Major League Soccer cu un salariu pe măsură, însă tehnicianul spaniol dorește să-și ia un an de pauză, pentru a petrece mai mult timp alături de familia sa și a-și reîncărca bateriile.

Guardiola s-a despărțit după zece ani de Manchester City, grupare cu care a cucerit în total de 20 de trofee, inclusiv Liga Campionilor.

El a pregătit între 2008 și 2012 formația FC Barcelona, unde i-a încredințat tricoul cu numărul 10 lui Messi, alături de care a câștigat trei titluri în La Liga și două Ligi ale Campionilor, între alte trofee

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pep guardiola inter miami antrenor lionel messi messi manchester city fotbal
Înapoi la Homepage
Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați
Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Comentarii


Întrebarea zilei
Cu ce plecaţi în vacanţă?
Observator » Sport » Pep Guardiola refuză oferta de a prelua echipa lui Messi, Inter Miami
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.