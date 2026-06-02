Pep Guardiola refuză oferta de a prelua echipa lui Messi, Inter Miami

Antrenorul spaniol Pep Guardiola, care s-a despărțit de clubul Manchester City la finalul acestui sezon, nu este interesat de oferta de a prelua conducerea tehnică a echipei americane Inter Miami, la care evoluează starul argentinian Lionel Messi, fostul său elev de la FC Barcelona, informează Daily Mirror.

Publicația britanică precizează că fostul fotbalist englez David Beckham, actualul coproprietar al clubului Inter Miami, ar fi vrut să-l atragă pe Guardiola în Major League Soccer cu un salariu pe măsură, însă tehnicianul spaniol dorește să-și ia un an de pauză, pentru a petrece mai mult timp alături de familia sa și a-și reîncărca bateriile.

Guardiola s-a despărțit după zece ani de Manchester City, grupare cu care a cucerit în total de 20 de trofee, inclusiv Liga Campionilor.

El a pregătit între 2008 și 2012 formația FC Barcelona, unde i-a încredințat tricoul cu numărul 10 lui Messi, alături de care a câștigat trei titluri în La Liga și două Ligi ale Campionilor, între alte trofee

