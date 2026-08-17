Cristiano Ronaldo îşi anunţă retragerea: "E probabil ultimul meu an de fotbal"

Superstarul portughez Cristiano Ronaldo a anunţat, într-un interviu difuzat duminică de revista Vogue, că acest an va fi "probabil" ultimul din cariera sa de fotbalist profesionist, informează AFP, citată de Agerpres.

"Acesta este probabil ultimul meu an de fotbal şi vreau să las o moştenire spectaculoasă", a spus atacantul în vârstă de 41 de ani, adăugând că viitorul său după ce va agăţa ghetele în cui este "deja complet planificat". "Întrucât fotbalul poate lăsa un gol mare, trebuie să-ţi umpli timpul în moduri diferite, nu doar unul singur", a estimat CR7, citând padelul şi călătoriile printre planurile sale de după retragere.

Ronaldo, cvintuplu câştigător al Balonului de Aur

"Am atât de multe lucruri care să mă ţină ocupat, încât este dificil să vă spun doar unul", a declarat el pentru publicaţia americană, cu ocazia căsătoriei sale care a avut loc marţi în Portugalia, în cadrul unei ceremonii private, dar foarte mediatizate, cu partenera sa de lungă durată Georgina Rodriguez. Ronaldo, cvintuplu câştigător al Balonului de Aur, evoluează în prezent în Arabia Saudită, la Al-Nassr, după ce şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Real Madrid, clubul cu care a obţinut cele mai mari succese din carieră.

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Fotbalistul lusitan, care şi-a făcut debutul la Sporting Lisabona, sub comanda antrenorului Ladislau Boloni, a mai jucat, de asemenea, la Manchester United şi Juventus Torino. Cristiano Ronaldo a marcat peste 970 de goluri în aproximativ 1.300 de meciuri disputate şi a câştigat 32 de trofee ca fotbalist. El este jucător cu cele mai multe meciuri şi goluri marcate pentru o echipă naţională, la nivel mondial, fiind totodată golgheterul istoric al Ligii Campionilor.

În această vară, Ronaldo a disputat a şasea Cupă Mondială din cariera sau cu selecţionata Portugaliei, eliminată în optimile de finală de Spania (0-1), viitoarea campioană a lumii. Atacantul argentinian Lionel Messi (ex-FC Barcelona), octuplu câştigător al Balonului de Aur, cu care Ronaldo s-a aflat într-o mare rivalitate în perioada în care ambii evoluau în campionatul Spaniei, a recunoscut de asemenea, miercuri, că nu este sigur că va mai jucat fotbal "foarte mult timp", după decesul tatălui său, produs cu câteva zile mai devreme.