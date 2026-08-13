David Popovici, într-o nouă finală europeană. S-a calificat în ultimul act la 200 m liber cu cel mai bun timp

David Popovici continuă cursa pentru un nou aur european. Românul s-a calificat joi seară în finala probei de 200 de metri liber la Campionatele Europene de natație de la Paris, cu cel mai bun timp al semifinalelor.

Popovici a concurat în prima semifinală, a controlat cursa aproape de la început până la final şi obţinut timpul de 1:44.56. Pe locul al doilea s-a clasat germanul Lukas Martens, cu 1:44.79, iar britanicul James Guy a încheiat pe locul 3, cu 1:45.14. În cealaltă semifinală, cel mai bun timp a fost obținut de austriacul Christian Giefing - 1:45.47.

Finala probei va avea loc vineri seară, de la ora 19:36.

Dacă va reuși să câștige și finala de 200 m liber, Popovici poate scrie din nou istorie. Ar deveni primul înotător din istorie care cucerește aurul la 100 și 200 m liber la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene.

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În urmă cu o zi, el a câştigat pentru a treia oară consecutiv aurul continental la 100 m liber.