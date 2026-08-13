Universitatea Craiova – KuPS Kuopio 2-1. Oltenii s-au calificat în play-off-ul Europa League

Universitatea Craiova a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia finlandeză KuPs Kuopio, în a doua manşă a turului al treilea preliminar din Liga Europa. Craiova s-a calificat în play-off-ul competiţiei şi are asigurată prezenţa în grupele unei cupe europene.

Campioana nu a început bine meciul de pe arena Ion Oblemenco şi argentinianul Valentin Gasc a deschis scorul în minutul 5 pentru oaspeţi, cu un şut frumos şi plasat, din afara careului. Replica elevilor lui Coelho a venit după alte cinci minute, când Cicâldău a şutat puţin pe lângă bară, apoi Baiaram şi-a imitat colegul, trimiţând mingea pe lângă poartă, din careu, în minutul 22.

În play-off, Universitatea Craiova va înfrunta formaţia Ararat Armenia

Gazdele au reuşit totuşi egalarea în minutul 43, atunci când Nsimba a transformat un penalti, acordat pentru henţ în careu. La reluare, portarul Kreidl a respins lovitura de cap a lui Cicâldău, în minutul 47, iar Carlos Mora a marcat pentru olteni, în minutul 62, cu un şut din marginea careului. Laurenţiu Popescu a respins şutul modest al lui Jyry, în minutul 85, şi Craiova s-a impus cu 2-1, calificându-se în play-off-ul Ligii Europa, cu 3-2 scor general.

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În play-off, Universitatea Craiova va înfrunta formaţia Ararat Armenia, pentru calificarea în grupa Ligii Europa. Dacă va pierde cu armenii, campioana va juca în grupa Conference League.