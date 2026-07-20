Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova în Europa League, dacă nu trece de Levski în Liga Campionilor

Luni, 20 iulie, a avut loc tragerea la sorţi pentru turul III preliminar al Europa League, fază a competiţiei în care România ar putea fi reprezentată de Universitatea Craiova, dacă oltenii nu trec de bulgarii de la Levski Sofia, în turul II preliminar din Liga Campionilor.

Eventuala învinsă dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia a fost considerată cap de serie la tragerea la sorţi pentru turul III preliminar din Europa League, graţie coeficientului mai mare avut de gruparea bulgară.

Asta înseamnă că, dacă se împiedică de Levski Sofia în drumul spre elita Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova ar urma să dea piept, în turul III preliminar din Europa League, cu învinsa dintre FC Sabah, din Azerbaidjan, şi KUPS Kuopio, din Finlanda. Primul meci al dublei manşe s-ar juca pe terenul învinsei dintre Sabah şi KUPS Kuopio, pe 6 august, în timp ce returul s-ar juca pe terenul învinsei dintre Levski Sofia şi Universitatea Craiova, pe 13 august.

Totuşi, oltenii privesc cu multă încredere dubla cu Levski Sofia din turul II preliminar al Ligii Campionilor, mai ales în condiţiile în care turul se joacă pe 22 iulie, în Bulgaria, iar returul se joacă în Bănie, pe 29 iulie, şi speră ca drumul lor în cea mai importantă competiţie europeană inter-cluburi să nu se încheie prematur.