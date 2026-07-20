Clasament WTA, 20 iulie 2026: Jaqueline Cristian pierde cinci poziţii, după ce a ratat turneul de la Iaşi 

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 20 iulie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că Jaqueline Cristian, reprezentanta României, este una dintre marile pierzătoare ale săptămânii.

Obligată să spună "pas" turneului de la Iaşi din cauza unor probleme la genunchi, care au necesitat inclusiv intervenţie chirurgicală, Jaqueline Cristian nu a putut să-şi apere punctele câştigate la ediţia precedentă şi, astfel, a pierdut nu mai puţin de cinci poziţii în clasamentul WTA, coborând de pe locul 36 pe locul 41 mondial, cu 1.256 puncte.

Chiar şi aşa, Jaqueline Cristian rămâne a doua "rachetă" a României, după Sorana Cîrstea, care staţionează pe locul 17 mondial, cu 2.502 puncte. Podiumul româncelor este completat de Elena Gabriela Ruse, care staţionează pe locul 72 mondial, cu 941 puncte.

În TOP 10 mondial nu s-au înregistrat modificări de poziţii, astfel că ierarhia mondială este dominată, în continuare, de Aryna Sabalenka, din Belarus, şi Elena Rybakina, din Kazahstan.

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TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 8.550 puncte, 2. Elena Rybakina (Kazahstan) - 8.143 puncte, 3. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.301 puncte, 4. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 5.649 puncte, 5. Mirra Andreeva (Rusia) - 5.293 puncte, 6. Karolina Muchova (Cehia) - 5.168 puncte, 7. Linda Noskova (Cehia) - 5.119 puncte, 8. Iga Swiatek (Polonia) - 4.539 puncte, 9. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 4.353 puncte, 10. Elina Svitolina (Ucraina) - 4.351 puncte.