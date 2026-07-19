Pe circuitul de la Spa-Francorchamps, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a obţinut a şasea victorie a anului într-un mare premiu, impunându-se în Marele Premiu al Belgiei.

Kimi Antonelli câştigă MP al Belgiei şi egalează o performanţă veche de peste 60 de ani - Profimedia

Pe poziţia a doua s-a clasat monegascul Charles Leclerc (Ferrari), iar pe ultimul loc al podiumului a venit olandezul Max Verstappen (Red Bull), aflat la 224 de zile fără victorie în F1.

Antonelli, care este în continuare lider al clasamentului general, devine primul pilot italian care reuşeşte să obţină pole-position şi să câştige şi Marele Premiu al Belgiei, după Alberto Ascari, în anul 1952.