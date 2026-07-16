Guvernul României a adoptat Hotărârea prin care competiţia Liga Europa, candidatura României şi pregătirea organizării la Bucureşti a finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 sunt declarate de interes public şi de importanţă naţională, anunţă Agenţia Naţională pentru Sport.

Finala Ligii Europa la București în 2028 sau 2029, declarată de interes public și național - Profimedia

“Un nou pas important pentru sportul românesc!”, scrie ANS despre hotărârea de joi a Guvernului.

Decizia creează cadrul instituţional necesar pentru susţinerea candidaturii României şi coordonarea tuturor demersurilor aferente.

“Găzduirea unei finale UEFA Europa League ar reprezenta o oportunitate extraordinară pentru promovarea României şi a Capitalei, consolidând poziţia ţării noastre pe harta marilor evenimente sportive europene.

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Agenţia Naţională pentru Sport va continua să lucreze alături de toate instituţiile implicate şi de Federaţia Română de Fotbal pentru transformarea acestui obiectiv într-un succes”, menţionează ANS pe pagina oficială de Facebook.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat luna trecută finalizarea şi transmiterea oficială a dosarului de candidatură pentru găzduirea finalei Ligii Europa din anul 2028 sau 2029 pe Arena Naţională din Bucureşti.

Urmează acum o etapă de analiză riguroasă din partea forului continental. UEFA a transmis că va evalua candidaturile depuse de toate ţările interesate, urmând ca, în luna septembrie, să facă publică decizia privind oraşele gazdă desemnate pentru finalele UEFA Liga Europa din 2028 şi 2029.