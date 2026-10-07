Decăderea atacantului care rupea plasele în Premier League: "Sunt deja bogat, nu trebuie să mai alerg"

Columbianul Jhon Duran, 22 de ani, a fost văzut, cândva, drept unul dintre cei mai buni tineri fotbalişti din lume, dar cariera sa a luat-o pe un drum descendent.

Jhon Duran era, cândva, unul dintre cei mai buni tineri fotbalişti din lume - Profimedia

Crescut la Envigado şi trecut pe la Chicago Fire, Duran a făcut senzaţie în perioada 2023-2025, când a fost unul dintre cei mai buni marcatori din Anglia, atacantul reuşind 20 de goluri în 66 de meciuri jucate pentru Aston Villa.

Totuşi, în ultimii aproape doi ani, Duran nu şi-a mai găsit ritmul şi ambiţia. A început să schimbe cluburile ca pe tricouri şi a dezvoltat un comportament nepotrivit.

Columbianul a mai evoluat, între timp, pentru Al Nassr, Fenerbahce Istanbul, Zenit Saint Petersburg şi Benfica Lisabona, însă la niciunul dintre cluburi nu a reuşit să se remarce.

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Iar acum toată lumea înţelege de ce. Pentru că, aparent, columbianului i-a dispărut plăcerea de a juca fotbal, după ce s-a trezit plin de bani.

Dezvăluirea a fost făcută de Fred, atacant brazilian care a evoluat alături de Duran, la Fenerbahce Istanbul. Fred susţine că, în momentul în care era pus să se antreneze, Duran susţinea mereu că "frate, sunt deja bogat, nu trebuie să mai alerg" sau "frate, cu cât mai mulţi bani, cu atât mai bine. Mi-am asigurat deja viitorul, al meu şi al familiei mele pentru următoarele trei generaţii".