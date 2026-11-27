Veşti bune pentru românii care merg la munte în minivacanţa de 1 decembrie - vor fi întâmpinaţi cu zăpadă din plin şi peisaje de poveste. În ultimele zile pârtiile şi drumurile au fost acoperite cu un strat de omăt care ajunge şi la 20 de centimetri în unele zone. Zăpada este, cu siguranţă, un motiv de bucurie, iar peisajul feeric completează toată această atmosferă de poveste. Numai că odată cu ninsorile apare şi pericolul de pe şosele. În Gorj, un microbuz care transporta zece copii s-a răsturnat din cauza carosabilului acoperit de omăt.

Iarna se instalează pe zi ce trece, dar odată cu ea apar şi probleme. În Gorj, un microbuz în care se aflau zece copii s-a răsturnat în afara părţii carosabile după ce şoferul a pierdut controlul din cauza drumului acoperit de zăpadă. Un singur minor a suferit leziuni superficiale, care i-au fost tratate la faţa locului.

Strat de zăpadă de 20 de centimetri la Rânca

La Rânca, însă, stratul generos de zăpadă a acoperit totul în jur. Numai că vremea nu este tocmai prietenoasă, vântul bate cu putere şi spulberă zăpada la altitudini mari.

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Turiştii se bucură de zăpadă şi aşteaptă deschiderea pârtiilor

Dar pentru turişti zăpada e un motiv de mare bucurie.

"Am profitat de situaţie că am văzut că ninge şi am zis să fugim 2-3 zile la săniuş. Pârtia o să fie deschisă, am înţeles că au dat drumul la tunurile de zăpadă şi aşteptăm 1 decembrie cu minivacanţa asta", a declarat un turist.

"E super. Tocmai de-asta am venit, am văzut pe vreme că anunţă zăpadă şi am zis să profităm de vremea asta frumoasă", a adăugat un bărbat.

Şi la Straja, stratul de zăpadă are zece centimetri.

Iar la Suceava, ninsoarea a cuprins oraşul. Străzile şi trotuarele au fost acoperite de stratul fin de omăt, iar fulgii mari au completat perfect peisajul feeric.