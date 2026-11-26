Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută în Anglia, înaintea meciului cu Brighton, din Conference League, că formaţia engleză este cel mai puternic adversar pe care formaţia sa l-a întâlnit în ultimele două-trei decenii, dar a subliniat că jucătorii săi trebuie să abordeze partida cu personalitate şi să încerce să îşi impună propriul joc.

El a apreciat stilul de joc al formaţiei engleze şi valoarea lotului acesteia, dar le-a cerut elevilor săi să privească întâlnirea ca pe o experienţă de care trebuie să se bucure întrucât reprezintă atât Craiova, cât şi România.

"Este entuziasmant modul în care joacă Brighton. În opinia mea şi cu tot respectul pentru toţi adversarii pe care i-am întâlnit până acum, cred că Brighton este cel mai puternic adversar pe care l-am întâlnit în ultimii 20-30 de ani. Este clar că ei sunt extrem de puternici, dar trebuie să ne facem jocul, să ne bucurăm de acest meci şi să fim conştienţi că aici reprezentăm mai mult decât oraşul Craiova, reprezentăm România. Trebuie să o facem cu responsabilitate şi mândrie şi să-i bucurăm pe oameni. Nu avem nimic de pierdut, trebuie să ne bucurăm cât mai mult de acest meci", a afirmat Coelho.

Tehnicianul portughez a descris partida de joi drept o provocare pentru echipa sa, care a ajuns în această fază a competiţiei prin propriile forţe şi trebuie să demonstreze că poate evolua la nivelul unui adversar de top al fotbalului european.

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"Este un meci extraordinar, pe care îl aşteptăm, şi ştim că ne aşteaptă un adversar de top al Europei. Este o provocare pentru noi. Am reuşit să ajungem în acest punct prin munca noastră, iar mâine seară trebuie să demonstrăm că putem arăta ce avem mai bun pe teren. Ştim foarte bine că întâlnim acest adversar de top, care are unele absenţe pentru meciul de mâine, dar, cu toate acestea, a obţinut rezultate foarte bune atât în campionatul intern, cât şi în Conference League. Este important să încercăm să ne facem jocul, să ne creăm ocazii atunci când avem posesia şi să încercăm să punem stăpânire pe joc", a explicat tehnicianul.

Coelho a exclus posibilitatea ca Universitatea Craiova să abordeze partida exclusiv defensiv: "Este clar că, dacă vii aici să te aperi, nu ar fi un lucru tocmai bun. Cel mai bine este să fim noi înşine, să avem personalitate, să ne facem jocul şi să ne bucurăm de această experienţă. Întotdeauna când am avut evoluţii bune într-un meci am obţinut şi rezultate, iar asta trebuie să facem în continuare. Acum şase luni era un vis să fim aici, în Anglia, şi să jucăm pe un asemenea stadion, într-o astfel de atmosferă. Acum a devenit realitate şi trebuie să ne bucurăm de acest lucru".

Referitor la situaţia lotului, Filipe Coelho a confirmat că nu se va putea baza pe Assad Al Hamlawi, care va rata şi următoarea partidă de campionat, cu Dinamo, urmând ca situaţia sa medicală să fie reevaluată.

"Sunt mulţumit de jucătorii pe care îi avem la dispoziţie pentru acest meci. Din păcate, nu îl putem folosi pe Assad, dar avem alţi jucători care îl pot înlocui. Vom vedea în perioada următoare care este starea lui exactă, va mai face câteva teste, dar un lucru este cert, nu va putea juca nici în următorul meci, cu Dinamo", a precizat tehnicianul.

Antrenorul portughez a subliniat că Universitatea Craiova traversează o perioadă foarte bună şi că trebuie să rămână fidelă principiilor sale de joc, indiferent de rezultatul cu Brighton.

"Cu siguranţă putem spune că în acest an suntem în cea mai bună versiune a noastră, dacă ne raportăm la rezultatele obţinute, dar întotdeauna avem lucruri de îmbunătăţit şi lucruri pe care le putem face în plus. În ceea ce priveşte partida cu Brighton, trebuie să o privim normal. Dacă lucrurile nu vor ieşi aşa cum ne dorim, trebuie să mergem pe drumul nostru şi să facem ceea ce am făcut întotdeauna. Nu trebuie să schimbăm direcţia, indiferent de ceea ce se va întâmpla. În acest moment este primordial să ne gândim la prezent, nu la trecut sau la viitor", a mai spus Filipe Coelho.

Meciul dintre Brighton şi Universitatea Craiova, din etapa a patra a competiţiei de fotbal Conference League, va avea loc joi, de la ora 19:45 (ora României), pe Amex Stadium din Brighton. Ambele echipe au câte şapte puncte după primele trei etape.