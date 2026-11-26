Căpitanul echipei de fotbal Bayern Munchen, Joshua Kimmich, i-a criticat pe oficialii din conducerea campioanei Bundesligii pentru modul în care au gestionat problemele de sănătate ale lui Jamal Musiala, transmite DPA.

Kimmich rupe tăcerea în cazul Musiala. Ce le reproșează oficialilor lui Bayern Munchen - Facebook - Joshua Kimmich

''Nu ar fi trebuit ca o situaţie de genul acesta să fie gestionată în defavoarea jucătorului. Desigur, clubul este întotdeauna pe primul plan şi este mult mai important decât jucătorul, dar nu este mai important decât persoana'', a spus Kimmich după înfrângerea suferită de Bayern Munchen în Liga Campionilor, 1-2 cu Lille, miercuri, în deplasare.

''Aşa ceva este inacceptabil şi nu este specific clubului Bayern'', a mai adăugat acesta.

Problemele de sănătate ale lui Musiala au generat dezbateri după ce unii conducători ai clubului bavarez, Uli Hoeness şi Karl-Heinz Rummenigge, au avansat posibilitatea reducerii salariului mijlocaşului din cauza problemelor sale de sănătate.

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Cei doi au pus la îndoială posibilitatea ca Musiala, unul dintre jucătorii cu salarii mari de la Bayern Munchen şi al cărui contract se derulează până în 2030, să mai poată reveni la nivelul său de performanţă dinaintea problemelor medicale apărute.

Joshua Kimmich a declarat că este legitimă punerea în discuţie a performanţelor sportive ale jucătorilor, dar situaţia lui Musiala este diferită şi ar fi trebuit gestionată în spatele uşilor închise.

''Această situaţie face parte dintre lucrurile care trebuie gestionate la nivel intern, în jurul unei mese, nu să se încerce soluţionarea sa în spaţiul public'', a continuat căpitanul bavarezilor.

El a mai adăugat că Bayern Munchen se mândreşte cu faptul că este o familie şi are unitate, descriind gestionarea acestei situaţii drept complet de neînţeles.

Oficialii clubului Bayern Munchen s-au întâlnit, marţi, cu reprezentanţii lui Jamal Musiala şi au emis o declaraţie comună după încheierea discuţiilor.

''Pentru ambele părţi, sănătatea jucătorului primează. Musiala primeşte sprijin total pentru a reveni'', au transmis cele două părţi.

Kimmich a mai declarat că el se gândea că Musiala nu are cunoştinţă în mare parte de această dezbatere publică, ceea ce căpitanul bavarezilor consideră ca fiind un lucru benefic.

''Nu trebuie să uităm faptul că el nu a jucat patru sau cinci meciuri consecutive în ultimul an şi jumătate'', a spus Kimmich, adăugând că este de înţeles faptul că Musiala se străduieşte să revină la cea mai bună formă a sa.

Căpitanul naţionalei Germaniei a subliniat că problemele lui Musiala nu s-au datorat lipsei de profesionalism a acestuia.

''El îşi doreşte cu siguranţă să obţină maximum din potenţialul său şi lucrează foarte mult în fiecare zi'', a mai spus Kimmich, adăugând şi că este convins de faptul că Musiala va reveni la nivelul său anterior de performanţă de îndată ce îşi va regăsi ritmul.