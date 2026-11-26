Watford a fost învinsă de Blackburn Rovers cu scorul de 1-0, miercuri seara, chiar pe Vicarage Road, în etapa a 17-a a ligii secunde engleze de fotbal, la puţine ore după ce antrenorul român Edward Iordănescu fusese numit în funcţie.

Iordănescu a fost prezentat spectatorilor înainte de meci şi a urmărit jocul din tribune, Watford fiind condusă pentru ultima oară de interimarul Adrian Mariappa (40 ani).

Watford a ratat un penalty, prin Iker Bravo (45), iar apoi Blackburn a marcat golul victoriei după pauză, prin Todd Cantwell, tot din penalty (57).

''Viespile'' au jucat ultima parte a meciului în inferioritate numerică, după ce fundaşul zimbabwian Jordan Zemura a primit al doilea cartonaş galben în min. 62.

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Mariappa a declarat după meci că Iordănescu a fost şi a salutat jucătorii, a ţinut ''un discurs grozav'' şi şi-a arătat ''pasiunea''.

''Are un palmares grozav şi o mare experienţă şi aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu el. Ne-am întâlnit azi (miercuri, n.r.) şi aştept să ne aşezăm şi să avem o discuţia mai aprofundată şi să încerc să învăţ de la el, de asemenea'', a spus Mariappa, citat de site-ul clubului.

Watford ocupă locul 20 din 24 de echipe în Championship, după 17 etape, cu 15 puncte, iar sâmbătă va juca în deplasare cu Derby County, ''lanterna roşie'', prilej cu care va debuta oficial Edward Iordănescu pe banca tehnică a echipei.