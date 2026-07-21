Numirea lui Zinedine Zidane în postul de selecţioner al Franţei este o afacere încheiată, potrivit expertului în transferuri Fabrizio Romano, care a anunţat marţi pe Instagram că antrenorul în vârstă de 54 de ani a semnat un contract cu Les Bleus valabil până la jumătatea anului 2030, informează DPA.

Zinedine Zidane va prelua naţionala Franţei. Contractul va fi valabil până la Cupa Mondială din 2030 - Profimedia

Zidane era anunţat de mult timp drept succesorul lui Didier Deschamps, campion mondial în 2018 cu naţionala Franţei, de care s-a despărţit la finalul Cupei Mondiale din această vară, unde francezii s-au clasat pe locul al patrulea.

Cel mai important ziar sportiv francez, L'Equipe, a relatat recent că fostul campion mondial şi european va prelua conducerea echipei Franţei.

Până acum nu a existat nicio confirmare din partea Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF) cu privire la numirea lui Zidane.

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Fostul internaţional francez a antrenat echipa Real Madrid din 2016 până în 2018 şi apoi din nou în perioada 2019-2021, câştigând trei Ligi ale Campionilor şi două titluri în La Liga.

Ca jucător, Zidane a câştigat trofeele la Cupa Mondială din 1998 şi la EURO 2000, precum şi Liga Campionilor cu Real Madrid în 2002.

În ultimul său meci ca profesionist, Zidane a pierdut cu naţionala Franţei finala Cupei Mondiale din 2006 în faţa Italiei, partidă în care a fost eliminat pentru o lovitură cu capul aplicată unui adversar.