Zinedine Zidane va prelua naţionala Franţei. Contractul va fi valabil până la Cupa Mondială din 2030
Numirea lui Zinedine Zidane în postul de selecţioner al Franţei este o afacere încheiată, potrivit expertului în transferuri Fabrizio Romano, care a anunţat marţi pe Instagram că antrenorul în vârstă de 54 de ani a semnat un contract cu Les Bleus valabil până la jumătatea anului 2030, informează DPA.
Zidane era anunţat de mult timp drept succesorul lui Didier Deschamps, campion mondial în 2018 cu naţionala Franţei, de care s-a despărţit la finalul Cupei Mondiale din această vară, unde francezii s-au clasat pe locul al patrulea.
Cel mai important ziar sportiv francez, L'Equipe, a relatat recent că fostul campion mondial şi european va prelua conducerea echipei Franţei.
Până acum nu a existat nicio confirmare din partea Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF) cu privire la numirea lui Zidane.
Fostul internaţional francez a antrenat echipa Real Madrid din 2016 până în 2018 şi apoi din nou în perioada 2019-2021, câştigând trei Ligi ale Campionilor şi două titluri în La Liga.
Ca jucător, Zidane a câştigat trofeele la Cupa Mondială din 1998 şi la EURO 2000, precum şi Liga Campionilor cu Real Madrid în 2002.
În ultimul său meci ca profesionist, Zidane a pierdut cu naţionala Franţei finala Cupei Mondiale din 2006 în faţa Italiei, partidă în care a fost eliminat pentru o lovitură cu capul aplicată unui adversar.