Observator » Sport » Clasament Superliga, după etapa 1: Universitatea Craiova începe sezonul în trombă

Clasament Superliga, după etapa 1: Universitatea Craiova începe sezonul în trombă

Universitatea Craiova s-a instalat pe locul 1 în Superliga Universitatea Craiova s-a instalat pe locul 1 în Superliga - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.07.2026, 07:20 | Modificat la 21.07.2026, 07:17

Weekendul trecut s-au jucat meciurile din prima etapă a noului sezon din Superliga de fotbal, iar cifrele arată că Universitatea Craiova, campioana României en-titre, are parte de un start de sezon în trombă.

Deşi cu gândul mai mult la meciurile din preliminariile Ligii Campionilor, oltenii au găsit resursele necesare pentru a debuta în Superliga cu o victorie clară, 4-0 cu UTA Arad.

Luan Teles, Baiaram, Elisor şi Alomerovic, autogol, au marcat golurile care au ajutat-o pe Universitatea Craiova să urce pe primul loc al Superligii. Interesant este că oltenii sunt urmaţi în clasament de o nou-promovată, Corvinul Hunedoara reuşind o victorie spectaculoasă, 3-0 cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

În celelalte meciuri din prima etapă s-au înregistrat rezultatele: FC Voluntari - FC Botoşani 2-2, FCSB - FC Argeş 2-0, Oţelul Galaţi - CFR Cluj 2-1, Universitatea Cluj - Farul Constanţa 2-1, Petrolul Ploieşti - Dinamo Bucureşti 1-0 şi Rapid Bucureşti - Sepsi Sf. Gheorghe 1-0.

Articolul continuă după reclamă

Clasament Superliga 

1    UNIV. CRAIOVA    1    1    0    0    4-0        3 puncte

2    CORVINUL         1    1    0    0    3-0        3 puncte

Pe acelaşi subiect

3    FCSB            1    1    0    0    2-0        3 puncte

4    UNIV. CLUJ        1    1    0    0    2-1        3 puncte

5    OŢELUL             1    1    0    0    2-1        3 puncte

6    PETROLUL        1    1    0    0    1-0        3 puncte

7    RAPID            1    1    0    0    1-0        3 puncte

8    BOTOŞANI        1    0    1    0    2-2        1 punct

9    VOLUNTARI        1    0    1    0    2-2        1 punct

10    CFR CLUJ        1    0    0    1    1-2        0 puncte

11    FARUL             1    0    0    1    1-2        0 puncte

12    DINAMO             1    0    0    1    0-1        0 puncte

13    SEPSI OSK        1    0    0    1    0-1        0 puncte

14    FC ARGEŞ        1    0    0    1    0-2        0 puncte

15    CSIKSZEREDA     1    0    0    1    0-3        0 puncte

16    UTA ARAD        1    0    0    1    0-4        0 puncte 

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
clasament superliga rezultate superliga
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.