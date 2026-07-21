Clasament Superliga, după etapa 1: Universitatea Craiova începe sezonul în trombă

Weekendul trecut s-au jucat meciurile din prima etapă a noului sezon din Superliga de fotbal, iar cifrele arată că Universitatea Craiova, campioana României en-titre, are parte de un start de sezon în trombă.

Universitatea Craiova s-a instalat pe locul 1 în Superliga - Profimedia

Deşi cu gândul mai mult la meciurile din preliminariile Ligii Campionilor, oltenii au găsit resursele necesare pentru a debuta în Superliga cu o victorie clară, 4-0 cu UTA Arad.

Luan Teles, Baiaram, Elisor şi Alomerovic, autogol, au marcat golurile care au ajutat-o pe Universitatea Craiova să urce pe primul loc al Superligii. Interesant este că oltenii sunt urmaţi în clasament de o nou-promovată, Corvinul Hunedoara reuşind o victorie spectaculoasă, 3-0 cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

În celelalte meciuri din prima etapă s-au înregistrat rezultatele: FC Voluntari - FC Botoşani 2-2, FCSB - FC Argeş 2-0, Oţelul Galaţi - CFR Cluj 2-1, Universitatea Cluj - Farul Constanţa 2-1, Petrolul Ploieşti - Dinamo Bucureşti 1-0 şi Rapid Bucureşti - Sepsi Sf. Gheorghe 1-0.

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Clasament Superliga

1 UNIV. CRAIOVA 1 1 0 0 4-0 3 puncte

2 CORVINUL 1 1 0 0 3-0 3 puncte

3 FCSB 1 1 0 0 2-0 3 puncte

4 UNIV. CLUJ 1 1 0 0 2-1 3 puncte

5 OŢELUL 1 1 0 0 2-1 3 puncte

6 PETROLUL 1 1 0 0 1-0 3 puncte

7 RAPID 1 1 0 0 1-0 3 puncte

8 BOTOŞANI 1 0 1 0 2-2 1 punct

9 VOLUNTARI 1 0 1 0 2-2 1 punct

10 CFR CLUJ 1 0 0 1 1-2 0 puncte

11 FARUL 1 0 0 1 1-2 0 puncte

12 DINAMO 1 0 0 1 0-1 0 puncte

13 SEPSI OSK 1 0 0 1 0-1 0 puncte

14 FC ARGEŞ 1 0 0 1 0-2 0 puncte

15 CSIKSZEREDA 1 0 0 1 0-3 0 puncte

16 UTA ARAD 1 0 0 1 0-4 0 puncte