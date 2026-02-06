Eliza Samara, eliminată în primul tur de la Europe Top 16 Cup. Românca a cedat după un duel de cinci seturi

Europe Top 16 Cup şi-a început astăzi, 6 februarie, aventura pe tabloul principal, iar la start s-au aflat și trei români, însă Elisa Samara, prima reprezentantă a ţării noastre care a intrat în competiţie a părăsit turneul de la Montreux, Elveția, încă din primul tur.

Eliza Samara a fost prima care a intrat în scenă, românca fiind eliminată în optimi de Maria Xiao, scor 11-8, 7-11, 22-24, 11-9, 6-11.

Update 13:02: Eliza Samara a fost eliminată în cinci seturi de Maria Xiao din optimile Europe Top 16 Cup, după ce a cedat ușor în ultimul act, 6-11.

Update 12:55: Eliza Samara trimite meciul în decisiv după ce a câştigat setul 4 cu Maria Xiao, 11-9.

Update 12:45: Maria Xiao câștigă setul al treilea după un adevărat "maraton". Iberica şi-a adjudecat actul, 24-22, deşi ambele jucătoare au avut șansa să tranșeze disputa în favoarea lor.

Update 12:26: Maria Xiao a câștigat al doilea set al partidei, scor 11-7, restabilind egalitatea la general.

Update 12:18: Eliza Samara câștigă primul set al partidei cu scorul de 11-8.

Update 12:10: A început meciul de la Montreux dintre Eliza Samara și Maria Xiao.

Turneul din Elveția, care începe direct cu optimile de finală pe tabloul principal, are două românce și un "tricolor" la linia de start. Joi, Iulian Chiriță și Andreea Dragoman au fost eliminați în calificări, primul după al doilea tur, iar cea din urmă încă din primul tur.

Acum, e rândul celor deja calificați pe tabloul principal să debuteze. Eliza Samara (locul 31 WTT) o înfruntă pe iberica Maria Xiao (100 WTT) la 12:10. Cele două s-au mai întâlnit în două rânduri, iar în ambele situații sportiva din Spania a avut câștig de cauză.

În aceeași zi, dar seara, Bernadette Szocs (29 WTT) își face și ea apariția, de la ora 21:00, contra polonezei Natalia Bajor (62 WTT). Cele două au avut numeroase întâlniri în ultimii ani, opt mai exact, românca impunându-se în șapte dintre ele.

Dintre toți românii, cea mai dificilă misiune o va avea Eduard Ionescu (44 WTT), care se va duela cu Alexis Lebrun, ocupantul locului 10 mondial. Cei doi s-au mai înfruntat o singură dată, iar atunci "tricolorul" a realizat o mare surpriză și s-a impus cu 3-1 la China Smash, turneu la care a fost ulterior eliminat de fratele francezului, Felix.

Programul de azi al românilor la Europe Top 16 Cup

Eliza Samara – Maria Xiao, Ora 12:10

Bernadette Szocs – Natalia Bajor, Ora 21:00

Eduard Ionescu – Alexis Lebrun, Ora 21:40

