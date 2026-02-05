Jocurile Olimpice de iarnă 2026, programul sportivilor români vineri 6 februarie 

Vineri seara încep, în Italia, Jocurile Olimpice de iarnă 2026, competiţie la care participă mii de sportivi, printre care şi 29 de reprezentanţi ai ţării noastre.

Sportivii români Vali Creţu (stânga) şi Eduard Crăciun susţin antrenamente oficiale la Jocurile Olimpice de iarnă, în proba de sanie individual - olympics.com

România va avea, în Italia, cu aproape 50% mai mulţi decât la ediţia precedentă, Beijing 2022, ţara noastră urmând a fi reprezentată la sporturi precum schi alpin, sărituri cu schiurile, sanie, bob, biatlon, schi fond, snowboard şi patinaj artistic.

Deşi Jocurile Olimpice de iarnă 2026 încep, oficial, vineri seara, la Milano şi în împrejurimi se desfăşoară, deja, diferite probe care au legătură cu competiţia amintită, chiar dacă vor fi, în special, de sesiuni care să ajute, cel puţin pentru moment, sportivi să se acomodeze cu condiţiile de competiţie.

De exemplu, sportivii de la schi fond, Paul Pepene, Delia Reit și Gabriel Cojocaru, au efectuat antrenamente dedicate acomodării, în timp ce Vali Creţu şi Eduard Crăciun au efectuat antrenamente oficiale la sanie.

Articolul continuă după reclamă

Programul sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă, vineri 6 februarie

Inclusiv vineri, înainte de festivitatea de deschidere, în Italia sunt programate diferite acţiuni în cadrul ediţiei din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă.

De exemplu, în proba de sanie individual masculin sunt programate noi antrenamente oficiale, de la 11.00 şi 11.55, cu Vali Creţu şi Eduard Crăciun în prim plan.

Însă tot vineri, dar de la ora 10.00, este programat şi un antrenament oficial la sărituri cu schiurile, în proba de individual feminin, trambulină normală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi planificat deja concediul de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰