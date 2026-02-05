Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Emma Răducanu, calificare în sferturile de la Transylvania Open după o revenire memorabilă

Emma Răducanu, locul 30 mondial şi principala favorită a competiţiei, s-a calificat, miercuri seara, în sferturile de finală ale Transylvania Open, turneu de tenis găzduit de Cluj-Napoca şi dotat cu premii totale în valoare de peste 280.000 de dolari.

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 12:33
Emma Răducanu joacă în sferturile de finală de la Transylvania Open Emma Răducanu joacă în sferturile de finală de la Transylvania Open - Profimedia

Emma Răducanu, reprezentantă a Marii Britanii, s-a calificat în sferturi după ce a trecut de slovena Kaja Juvan, locul 97 mondial, scor 7-5, 6-1, la capătul unui meci care a durat 98 de minute.

Confruntarea a fost una cu adevărat specială. Emma Răducanu a intrat prost în meci şi a fost condusă, la un moment dat, cu 5-0 de către adversara sa.

Apoi, însă, sportiva din Marea Britanie a reuşit să pună în scenă o revenire memorabilă. A câştigat 13 game-uri din 14 şi şi-a adjudecat victoria care îi asigură 54 de puncte WTA şi un cec în valoare de 7.025 de dolari.

Articolul continuă după reclamă

Pentru Emma Răducanu urmează, în sferturi, o confruntare interesantă cu poloneza Maja Chwalinska, una dintre revelaţiile competiţiei. Deşi aflată abia pe locul 146 mondial şi obligată să joace calificări pentru a ajunge pe tabloul principal, Chwalinska a făcut victimă după victimă la Cluj şi a ajuns între ultimele opt sportive rămase în competiţie, reuşind să le învingă, printre altele, pe Ana Bogdan, 6-3, 6-2, şi pe Olga Danilovic, din Serbia, favorita 7 a turneului, 6-1, 1-6, 6-2.

Emma Răducanu şi Maja Chwalinska nu s-au mai înfruntat până acum.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

emma raducanu calificare sferturi cluj emma raducanu calificare transylvania open emma raducanu
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: &#8220;M-am gândit să îi dau în judecată&#8221;
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
Trei copile, surori, în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Niciuna nu a supraviețuit
Trei copile, surori, în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Niciuna nu a supraviețuit
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi planificat deja concediul de vară?
Observator » Sport » Emma Răducanu, calificare în sferturile de la Transylvania Open după o revenire memorabilă