Emma Răducanu, calificare în sferturile de la Transylvania Open după o revenire memorabilă

Emma Răducanu, locul 30 mondial şi principala favorită a competiţiei, s-a calificat, miercuri seara, în sferturile de finală ale Transylvania Open, turneu de tenis găzduit de Cluj-Napoca şi dotat cu premii totale în valoare de peste 280.000 de dolari.

Emma Răducanu joacă în sferturile de finală de la Transylvania Open - Profimedia

Emma Răducanu, reprezentantă a Marii Britanii, s-a calificat în sferturi după ce a trecut de slovena Kaja Juvan, locul 97 mondial, scor 7-5, 6-1, la capătul unui meci care a durat 98 de minute.

Confruntarea a fost una cu adevărat specială. Emma Răducanu a intrat prost în meci şi a fost condusă, la un moment dat, cu 5-0 de către adversara sa.

Apoi, însă, sportiva din Marea Britanie a reuşit să pună în scenă o revenire memorabilă. A câştigat 13 game-uri din 14 şi şi-a adjudecat victoria care îi asigură 54 de puncte WTA şi un cec în valoare de 7.025 de dolari.

Pentru Emma Răducanu urmează, în sferturi, o confruntare interesantă cu poloneza Maja Chwalinska, una dintre revelaţiile competiţiei. Deşi aflată abia pe locul 146 mondial şi obligată să joace calificări pentru a ajunge pe tabloul principal, Chwalinska a făcut victimă după victimă la Cluj şi a ajuns între ultimele opt sportive rămase în competiţie, reuşind să le învingă, printre altele, pe Ana Bogdan, 6-3, 6-2, şi pe Olga Danilovic, din Serbia, favorita 7 a turneului, 6-1, 1-6, 6-2.

Emma Răducanu şi Maja Chwalinska nu s-au mai înfruntat până acum.

