5 februarie, ziua în care s-au născut mari fotbalişti ai lumii: Gică Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar

5 februarie pare să fie o zi predestinată pentru un fotbal de top, în această zi născându-se câţiva dintre cei mai mari fotbalişti ai lumii.

Practic, românul Gică Hagi a deschis, practic, balul, dacă putem spune aşa, fostul mare fotbalist român născându-se pe 5 februarie 1965. Hagi a fost, printre altele, triplu campion al României, finalist al Cupei Campionilor Europeni şi câştigător al Supercupei Europei, cu Steaua Bucureşti, dar şi câştigător al Supercupei Spaniei atât cu Real Madrid, cât şi cu FC Barcelona, totul culminând cu palmaresul uriaş adunat în tricoul celor de la Galatasaray Istanbul, de patru ori campion al Turciei şi câştigător al Cupei UEFA şi al Supercupei Europei.

În plus, Gică Hagi a marcat 35 de goluri în 124 de selecţii la naţionala României, cu care a ajuns până în sferturile de finală ale Mondialului din 1994 şi ale Europeanului din 2000, şi a fost dublu campion al României, ca antrenor, cu Viitorul Constanţa, în 2017, şi cu Farul Constanţa, în 2023, dar şi câştigător al Cupei Turciei, cu Galatasaray Istanbul, în 2005.

Pe 5 februarie 1985, la Funchal se năştea cel care avea să devină marele atacant portughez Cristiano Ronaldo, un fotbalist cu un palmares uluitor. Deşi nu mai are nevoie de nicio prezentare, despre Cristiano Ronaldo amintim că a fost, printre altele, câştigător al Ligii Campionilor şi al Campionatului Mondial al cluburilor, cu Manchester United, de patru ori câştigător al Ligii Campionilor, de trei ori câştigător al Campionatului Mondial al cluburilor şi de două ori câştigător al Supercupei Europei, cu Real Madrid, dublu campion al Italiei, cu Juventus Torino, şi câştigător al Arab Club Champions Cup, cu Al Nassr.

Descoperit şi promovat de Laszlo Boloni la Sporting Lisabona, Cristiano Ronaldo a adunat 143 de goluri în 226 de selecţii la naţionala Portugaliei, echipă cu care a ieşit campion european în 2016 şi a câştigat UEFA Nations League în 2019 şi 2025.

Un alt fotbalist colosal născut pe 5 februarie este brazilianul Neymar. Atacantul, născut pe 5 februarie 1992, a crescut la FC Santos, înainte de a lua cu asalt fotbalul mare european. A câştigat, printre altele, Liga Campionilor, cu FC Barcelona, de cinci ori titlul de campion al Franţei, cu Paris Saint Germain, sau campionatul Arabiei Saudite, cu Al Hilal.

La naţională, Neymar a marcat 79 de goluri în 128 de selecţii. Interesant este că Neymar nu a reuşit să devină campion mondial cu naţionala Braziliei, dar a câştigat Jocurile Olimpice din 2016, după ce a strălucit în finala cu Germania decisă la lovituri de departajare.

Interesant este că, tot pe 5 februarie s-au mai născut şi fotbalistul şi antrenorul de fotbal suedez Sven Goran Eriksson, 5 februarie 1948, fotbalistul olandez Giovanni van Bronckhorst, 5 februarie 1975, fotbalistul argentinian Carlos Tevez, 5 februarie 1984, sau fotbalistul român Eric Bicfalvi, 5 februarie 1988.

