Europeanul de tenis de masă 2026: 6 români luptă pentru calificarea pe tabloul principal live în AntenaPLAY

Campionatul European individual de tenis de masă 2026 se desfăşoară în Slovenia, la Ljubljana. Luni, şase români, atât pe tabloul masculin, cât şi cel feminin, luptă pentru calificarea pe tabloul principal LIVE în AntenaPLAY .

Ovidiu Ionescu luptă pentru calificarea pe tabloul principal de la Europeanul de tenis de masă - Profimedia

Bernadette Szocs, Andreea Dragoman şi Eliza Samara sunt deja calificate pe tabloul feminin, în timp ce la băieţi, Eduard Ionescu şi Iulian Chiriţă se află deja în primii 64. Andrei Filimon, Ionuț Seni, Adrian Crișan, Anamaria Sebe și Mădălin Ionașcu sunt antrenorii din lotul României.

Darius Movileanu, Andrei Istrate, Ovidiu Ionescu, Bianca Mei-Roşu, Elena Zaharia şi Ioana Sîngeorzan vor juca luni primele meciuri de calificare pe tabloul principal.

Primele veşti de la faţa locului sunt dătătoare de speranţe. Movileanu a trecut de bielorusul Heorhi Kunats, 3-0, Istrate a trecut de elveţianul Loic Stoll, 3-0, Ovidiu Ionescu a trecut de grecul Alexandros Madesis, 3-0, iar Bianca Mei Roşu a trecut de Siri Benjegard, din Suedia, 3-0.