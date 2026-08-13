Europenele de atletism: Motivul pentru care norvegienii au refuzat medaliile de aur obţinute la ştafeta mixtă

Reprezentanţii delegaţiei Norvegiei au refuzat să primească medaliile de aur pe care le-au obţinut la Europenele de atletism de la Birmingham, Marea Britanie, în proba de ştafetă 4x400 metri mixt.

Norvegienii, în formula Karsten Warholm, Amalie Iuel, Andreas Ofstad Kulseng, Henriette Jæger, s-au impus în 3:09.62, cu aproape o secundă avans faţă de Marea Britanie şi mai mult de o secundă avans faţă de ştafeta Olandei.

Totuşi, după finală, sportivii norvegieni au refuzat să primească medaliile de aur pregătite pentru ei. Motivul a fost unul mai rar întâlnit.

Organizatorii au trecut în mod greşit pe medalii timpul cu care norvegienii s-au impus în finală. Culmea, organizatorii au trecut pe medaliile de aur 3:10.47, timpul cu care echipa Marii Britanii, ocupanta locului 2, a încheiat finala.

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"Am refuzat să acceptăm medaliile. Ne-am luptat din greu pentru acest timp, aşa că ar trebui să fie pe medalie", a fost mesajul transmis de sportivii norvegieni.