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Europenele de atletism: Motivul pentru care norvegienii au refuzat medaliile de aur obţinute la ştafeta mixtă

Norvegienii au câştigat aurul european la ştafeta mixtă 4x400 metri Norvegienii au câştigat aurul european la ştafeta mixtă 4x400 metri - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.08.2026, 16:35 | Modificat la 13.08.2026, 16:39

Reprezentanţii delegaţiei Norvegiei au refuzat să primească medaliile de aur pe care le-au obţinut la Europenele de atletism de la Birmingham, Marea Britanie, în proba de ştafetă 4x400 metri mixt.

Norvegienii, în formula Karsten Warholm, Amalie Iuel, Andreas Ofstad Kulseng, Henriette Jæger, s-au impus în 3:09.62, cu aproape o secundă avans faţă de Marea Britanie şi mai mult de o secundă avans faţă de ştafeta Olandei.

Totuşi, după finală, sportivii norvegieni au refuzat să primească medaliile de aur pregătite pentru ei. Motivul a fost unul mai rar întâlnit.

Organizatorii au trecut în mod greşit pe medalii timpul cu care norvegienii s-au impus în finală. Culmea, organizatorii au trecut pe medaliile de aur 3:10.47, timpul cu care echipa Marii Britanii, ocupanta locului 2, a încheiat finala.

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"Am refuzat să acceptăm medaliile. Ne-am luptat din greu pentru acest timp, aşa că ar trebui să fie pe medalie", a fost mesajul transmis de sportivii norvegieni.

Redactia Observator
Redactia Observator
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