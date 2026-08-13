Dorit de Chivu la Inter, argentinianul Cristian Romero s-ar fi înţeles cu echipa conaţionalului Diego Simeone

Cu mai puţin de o săptămână înainte de startul campionatului de fotbal al Spaniei, Atletico Madrid, echipa antrenată de argentinianul Diego Simeone, este pe punctul de a da o nouă lovitură pe piaţa transferurilor.

Cristian Romero şi Diego Simeone ar urma să colaboreze la Atletico Madrid, după ce au fost adversari în cupele europene - Profimedia

Presa internaţională anunţă că cei de la Atletico Madrid au bătut palma cu fundaşul argentinian Cristian Romero, de la Tottenham Hotspur, care ar urma să ajungă în capitala Spaniei în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.

Atletico Madrid s-a luptat cu Internazionale Milano, campioana Italiei, formaţie antrenată de românul Cristi Chivu, pentru a-şi asigura serviciile lui Romero, fotbalist aflat de mai mult timp pe picior de plecare de la Tottenham Hotspur.

În cele din urmă există informaţii care arată că Romero a ales Atletico Madrid pentru posibilita de a colabora cu conaţionalul său, Diego Simeone, dar şi pentru că ar urma să împartă vestiarul cu alţi trei argentinieni, Juan Musso, Giuliano Simeone şi Julian Alvarez, deşi ultimul are zilele numărate pe Metropolitano, fiind curtat de nume grele ale fotbalului mondial, în frunte cu rivalii de la FC Barcelona.