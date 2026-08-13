Vremea de mâine 14 august. Vestul ţării se încălzeşte, însă la munte revin furtunile cu descărcări electrice
Vremea va fi în general frumoasă în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi în creştere şi maxime de până la 33 de grade. Ploi slabe şi descărcări electrice vor apărea pe arii restrânse la munte, iar pe litoral vântul va avea intensificări temporare.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în centrul și sud-vestul teritoriului. Izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată în zona Carpaților Meridionali, în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral și în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi de la 6...7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, până la 20 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 14 august în ţară
Vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în centrul, sud-vestul teritoriului și în extremitatea de sud-est, însă ploi de scurtă durată (cantități de apă în medie de 2...5 l/mp), posibil și descărcări electrice, vor fi pe arii restrânse mai ales în zona Carpaților Meridionali și Occidentali, iar noaptea va deveni mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări mai ales pe parcursul zilei, în regiunile sudice și pe arii restrânse în cele nord-vestice și centrale (în general viteze de 35...45 km/h). Izolat se va semnala ceață în depresiuni.
Vremea de mâine 14 august în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea. Vântul va sufla moderat în prima parte a intervalului (rafale de 30...40 km/h), apoi va deveni în general slab. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 12...15 grade.
La Cluj, vremea se menţine caldă, cu valori apropiate de cele înregistrate astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade.
Vremea de mâine 14 august la munte
Vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice vor începe să crească ușor. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, temporar cu înnorări mai ales după-amiaza în zona Carpaților Meridionali și Occidentali, unde pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată (cantități de apă în medie de 2...5 l/mp), posibil și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări asociate averselor. Izolat, pe văi și în depresiuni se va semnala ceață.
Vremea de mâine 14 august la mare
Vremea va fi în general frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua (rafale de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, iar cele minime între 16 și 20 de grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade.