Vremea de mâine 14 august. Vestul ţării se încălzeşte, însă la munte revin furtunile cu descărcări electrice

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se menţine caldă, cu valori apropiate de cele înregistrate astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade.

Vremea de mâine 14 august la munte

Vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice vor începe să crească ușor. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, temporar cu înnorări mai ales după-amiaza în zona Carpaților Meridionali și Occidentali, unde pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată (cantități de apă în medie de 2...5 l/mp), posibil și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări asociate averselor. Izolat, pe văi și în depresiuni se va semnala ceață.