FC Barcelona s-a încălzit cu Al Ahly, înainte de debutul în La Liga 

FC Barcelona, campioana en-titre a Spaniei, va debuta în noul sezon din La Liga, campionatul de fotbal al Spaniei, cu un meci jucat împotriva lui Elche, în deplasare.

Puştiul Hamza Abdelkarim a marcat un gol pentru FC Barcelona, în amicalul cu Al Ahly - Profimedia

Partida va avea loc duminică, 23 august, de la 22.30, ora României, iar catalanii sunt mari favoriţi, mai ales în condiţiile în care FC Barcelona a câştigat ultimele patru meciuri directe la minim două goluri diferenţă şi nu s-a mai împiedicat de Elche din mai 2014, când cele două formaţii încheiau la egalitate, 0-0.

Până la debutul în La Liga, însă, FC Barcelona s-a încălzit cu un amical jucat, miercuri seara, împotriva egiptenilor de la Al Ahly. Catalanii au controlat jocul încă din primele minute şi-au desprins rapid la 2-0, graţie golurilor marcate de Abdelkarim şi Raphinha. Zizo a redus din diferenţă după pauză, pentru Al Ahly, dar egiptenii nu au mai avut forţa necesară de a forţa, pe final, obţinerea unui rezultat.

Mai mult, FC Barcelona îşi putea mări avantajul, însă Anthony Gordon a irosit un penalty, astfel că partida s-a încheiat cu victoria la limită a catalanilor, 2-1.