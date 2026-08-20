FC Barcelona s-a încălzit cu Al Ahly, înainte de debutul în La Liga
FC Barcelona, campioana en-titre a Spaniei, va debuta în noul sezon din La Liga, campionatul de fotbal al Spaniei, cu un meci jucat împotriva lui Elche, în deplasare.
Partida va avea loc duminică, 23 august, de la 22.30, ora României, iar catalanii sunt mari favoriţi, mai ales în condiţiile în care FC Barcelona a câştigat ultimele patru meciuri directe la minim două goluri diferenţă şi nu s-a mai împiedicat de Elche din mai 2014, când cele două formaţii încheiau la egalitate, 0-0.
Până la debutul în La Liga, însă, FC Barcelona s-a încălzit cu un amical jucat, miercuri seara, împotriva egiptenilor de la Al Ahly. Catalanii au controlat jocul încă din primele minute şi-au desprins rapid la 2-0, graţie golurilor marcate de Abdelkarim şi Raphinha. Zizo a redus din diferenţă după pauză, pentru Al Ahly, dar egiptenii nu au mai avut forţa necesară de a forţa, pe final, obţinerea unui rezultat.
Mai mult, FC Barcelona îşi putea mări avantajul, însă Anthony Gordon a irosit un penalty, astfel că partida s-a încheiat cu victoria la limită a catalanilor, 2-1.