"Cea mai mică garsonieră" din Bucureşti costă 17.000 de euro. Are 6mp, baie la comun şi "zonă mică de tablou"

O garsonieră de doar 5,93 metri pătrați, situată în centrul Bucureștiului, a fost scoasă la vânzare pentru 17.000 de euro. Locuința se află pe strada Ion Brezoianu, în apropiere de Parcul Cișmigiu și Calea Victoriei, însă nu are bucătărie, balcon sau parcare, iar baia este comună cu alte garsoniere de pe același etaj.

Garsonieră de 5,93 mp în buricul Bucureștiului. Prețul cerut este de 17.000 de euro - Bunny Properties | Captură TikTok

Anunțul de vânzare a fost publicat pe TikTok de o agenție imobiliară și a atras atenția prin dimensiunea foarte mică a spațiului.

"Da, ai citit bine. 5,93 mp pe Ion Brezoianu, la 30 de secunde de Parcul Cișmigiu și 2 minute de Calea Victoriei. Nu ai bucătărie. Nu ai balcon. Nu ai parcare. Dar ai o poveste de spus la fiecare petrecere", se arată în postare.

Garsoniera are mai puțin de 6 metri pătrați

Potrivit anunțului, locuința are o suprafață de 5,93 metri pătrați și este situată la etajul 8 al unui bloc cu 35 de etaje.

Articolul continuă după reclamă

Spațiul a fost folosit în trecut ca dormitor pentru o studentă, iar în încăpere poate fi amplasat un pat în poziție normală, în ciuda dimensiunilor foarte reduse.

În interior există și un mic dressing. Pereții au fost proaspăt zugrăviți, iar gresia prezintă câteva crăpături. În descriere se precizează că spațiul ar necesita o mică renovare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Baia este la comun și are aproximativ 2 metri pătrați

Garsoniera nu are baie proprie. Baia este comună cu alte locuințe de pe același etaj și are aproximativ 2 metri pătrați.

Este dotată cu toaletă, chiuvetă și duș și are geam. Potrivit anunțului, curățenia coridorului se face săptămânal.

Locuința nu dispune de bucătărie, balcon sau loc de parcare. Încălzirea poate fi asigurată cu un calorifer electric sau cu aer condiționat, iar apa caldă provine de la un boiler aflat în baia comună.

Curentul electric este disponibil prin prize pentru utilizare de bază.

17.000 de euro pentru o locuință în zona Cișmigiu

Prețul cerut este de 17.000 de euro.

În anunț, garsoniera este prezentată drept una dintre cele mai mici din România și posibil una dintre cele mai ieftine raportat la suprafață.

Principalul avantaj indicat de vânzător este poziționarea centrală. Imobilul se află în apropiere de Parcul Cișmigiu, Calea Victoriei, Ateneul Român, Hotel Sheraton și Piața Romană.

Zona este descrisă drept una accesibilă pe jos, cu legături rapide către mai multe puncte importante din centrul Capitalei.

În acte figurează ca locuință

Potrivit anunțului, spațiul figurează în acte ca locuință, nu ca boxă, și nu are sarcini.

Oferta este prezentată ca o variantă pentru persoane care nu își permit un apartament mai mare sau pentru cei interesați de o investiție imobiliară în centrul Bucureștiului.

Vizionările erau disponibile pentru cei interesați de garsoniera de 5,93 metri pătrați din zona Cișmigiu la data la care a fost postat anunţul în social media, însă agenţia imobiliară nu a specificat dacă locuinţa a fost sau nu vândută.