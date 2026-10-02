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Gabriela Ruse se opreşte în turul al doilea la China Open. Românca a fost învinsă de numărul 6 mondial

Gabriela Ruse se opreşte în turul al doilea la China Open. Românca a fost învinsă de numărul 6 mondial Gabriela Ruse se opreşte în turul al doilea la China Open. Românca a fost învinsă de numărul 6 mondial - Profimedia
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.10.2026, 16:35 | Modificat la 02.10.2026, 16:35

Gabriela Ruse, locul 62 WTA, a fost eliminată, vineri, în turul al doilea al turneului de categorie WTA 1000 de la Beijing.

Ruse a fost învinsă de sportiva cehă Linda Noskova, numărul 6 mondial şi cap de serie 5, scor 6-4, 6-1, într-o oră şi 24 de minute.

Noskova şi Ruse s-au mai înfruntat în acest an la Bad Homburg, în primul tur. Atunci câştigătoare a fost Ruse, scor 6-1, 6-3.

Pentru participarea în runda secundă la China Open, românca a obţinut un premiu de 36.110 dolari şi 35 de puncte.

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M.U.
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