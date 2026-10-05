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Video Momentul în care părinții se iau la bătaie în tribune la un meci de handbal de junioare la Timișoara

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Editor Iulia Pop | Timp citire: 2 minute
Publicat la 05.10.2026, 14:14 | Modificat la 05.10.2026, 14:15

Meci de juniori cu scandal între părinţi, la Timișoara. Rivalitatea dintre două echipe de handbal de junioare din Campionatul Naţional s-a mutat din teren direct în tribune. Asta după ce părinţii fetelor s-au luat la bătaie ca-n ringul de box.

Spiritele s-ar fi încins din cauza arbitrajului. Nemulţumiţi de unele decizii luate în teren, părinţii s-au gândit să-şi facă singuri dreptate, chiar dacă proprii copii strigau îngroziţi. 

Totul s-a întâmplat ieri la Timișoara în timpul partidei dintre LPS Banatul și Millenium Giarmata din Campionatul Național de junioare 3, un meci cu 90 de spectatori care s-a jucat la sala Olimpia. Potrivit martorilor, scandalul ar fi pornit după mai multe nemulțumiri legate de unele decizii de arbitraj.

Fetele au asistat la scenele de violenţă între părinţi

În imagini se vede cum în tribune mai mulți părinți au început să se certe, iar conflictul a degenerat rapid. La un moment dat, doi dintre bărbați se iau la trântă și chiar cad peste o balustradă, iar de pe teren se aud țipetele fetelor care asistă la scenele de violență. De altfel, partida a fost chiar de la început una tensionată, cu multe eliminări în rândul jucătoarelor și o descalificare pentru antrenorul de la LPS Banatul.

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Scorul final a fost 28 la 18 pentru Millenium Giarmata. Antrenorul de la LPS Banatul a trimis un raport către Federația Română de Handbal, iar cazul urmează să fie analizat și de Comisia de Disciplină. În acest caz, Poliția Timiș s-a autosesizat și a demarat verificări pentru identificarea celor implicați.

Iulia Pop
Iulia Pop

Reporter senior la Observator Antena 1, care acoperă partea de Vest a țării. Are peste 20 de ani de experienţă în jurnalism.

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