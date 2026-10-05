Ce vor partidele

PSD va cere mandat de formare a Guvernului

Senatorul Daniel Zamfir a declarat că PSD va merge la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu prim-ministru, aceeaşi pe care a avut-o şi la ultimele runde oficiale de discuţii. De asemenea, PSD ar putea propune un guvern minoritar PSD, sau un guvern în jurul PSD.

Preşedintele social-democraţilor, Sorin Grindeanu, anunţa că este pregătit să preia funcţia de premier, ba chiar se aştepta ca el să fie nominalizat ultima dată şi nu liberalul Siegfried Mureşan.

În cazul în care va fi desemnat, Grindeanu a anunţat că va discuta cu toate forţele politice din Parlament, deci inclusiv cu AUR.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, însă, că va condiţiona partidele să nu aducă AUR la guvernare.

"Nu dintr-o lipsă de respect faţă de simpatizanţii AUR, ci pentru un mandat pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni şi mandatul ăsta spune păstrarea direcţiei pro-occidentale şi o traiectorie financiară fără turbulenţe pentru o stabilizare financiară a României şi, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplineşte aceste condiţii", declara, recent, într-o conferinţă de presă, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit şefului statului, o prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate şi pe parte de Uniune Europeană.

"România nu îşi permite asta în momentul ăsta şi ăsta e mandatul pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni", a mai declarat preşedintele.

AUR vrea la guvernare, anticipate sau suspendarea preşedintelui

AUR a anunţat, în repetate rânduri, prin vocea liderilor, că nu va vota un guvern din care nu face parte.

Ba chiar preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, miercuri, în plenul reunit al Parlamentului pentru votul de învestitură, că parlamentarii nu vor vota niciun guvern până când nu i se face dreptate lui Călin Georgescu, arestat preventiv pentru înşelăciune.

"Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberaţi şi îi faceţi dreptate lui Călin Georgescu", a afirmat Simion.

Anterior, el anunţa că "trecem printr-o criză politică majoră" şi că a desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice, "pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil".

Preşedintele AUR spune că este de datoria AUR să facă parte din guvernare şi să treacă ţara peste aceste momente grele.

"Dacă în continuare cei de la celelalte formaţiuni politice nu vor fi lăsaţi, nu vor avea voie, nu ne vor acorda poziţiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatat, conform Constituţiei, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern trebuie să ajungem la votul românilor", a menţionat el.

Simion preciza că "vor discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca în cazul în care Nicuşor Dan nu convoacă alegerile, cum îi cere Constituţia să fie suspendat".

PNL nu va avea propunere de premier

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că, după ce preşedintele va face nominalizarea unui nou premier, PNL va trata serios această nominalizare şi va purta discuţii cu persoana desemnată. Decizia finală, de susţinere sau nu a noului premier desemnat, spune Bolojan, va ţine cont de interesele României.

În repetate rânduri, Bolojan a vorbit despre "limitele" pe care s-a demonstrat că le are partidul, când vine vorba de obţinerea unei majorităţi.

"Anunţul pe care-l fac în seara asta este că PNL va trata serios viitoarea nominalizare, va purta discuţii cu premierul desemnat şi vom lua o decizie care va ţine cont în mod cert de interesele României şi de ceea ce putem noi face în condiţiile date. Să nu uităm că Partidul Naţional Liberal are o pondere de 15-16% în Parlament şi s-a văzut, aşa cum am spus, care sunt limitele. Dacă cei care au încredere în noi vor să facem mai mult decât am avut până acum, trebuie să fie conştienţi că avem nevoie de o forţă mai mare şi pentru asta trebuie să convingem mai mulţi români că suntem o opţiune serioasă, în aşa fel încât, la alegerile anticipate sau la alegerile la termen, să avem o pondere mai mare ca să putem să facem ceea ce trebuie pentru români", a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi24.

Mandatul USR

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniştri PSD şi nu va vota un guvern care e paravan pentru PSD.

Potrivit lui Dominic Fritz, soluţia pentru ieşirea din criză sunt alegerile anticipate.

"Am avut azi o discuţie cu colegii mei din Biroul Naţional USR despre consultările de la Cotroceni. Poziţia USR e clară: în acest moment, soluţia pentru ieşirea din criză în care PSD şi AUR au aruncat ţara sunt alegerile anticipate. Politicienii trebuie să se întoarcă în faţa cetăţenilor, să le ceară din nou votul şi să le ofere posibilitatea de a decide cine şi cu ce mandat va conduce România", a scris, vineri, Dominic Fritz pe Facebook.

UDMR vrea încheierea crizei şi nu crede în anticipate

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a făcut apel de câteva luni la responsabilitate, a declarat, miercuri, în şedinţa plenului comun pentru votul de învestitură a Guvernului Siegfried Mureşan, că societatea nu mai are răbdare cu politicienii, el arătând că, după 148 de zile, nu sunt în stare să învestească un guvern cu puteri depline şi acest lucru este inacceptabil.

"Nu noi avem nevoie de guvern. Nu USR, nu PNL şi nu PSD are nevoie de guvern. România are nevoie de guvern. Omul când îşi pierde răbdarea, când societatea îşi pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituţii, nu mai are încredere în politicieni şi îşi ia soarta în propriile mâini, iar reacţia va fi pe măsură. Va alege ceea ce este mai rău pentru ţara noastră, va alege extremele, va alege populismul, va alege ceva care poate arată bine, poate sună bine, dar este ca o poză a deşertului la răsărit, un kitsch politic", a adăugat preşedintele UDMR.

De asemenea, Kelemen Hunor susţine că alegerile anticipate nu ar rezolva nimic deoarece ar fi acelaşi Parlament, cu AUR pe primul loc.

"Pe toate cifrele ar fi peste 35-40% şi probabil că s-ar inversa acolo ordinea, PSD pe locul 2, PNL, USR, noi, deci tot asta ar fi componenţa Parlamentului, dar proporţiile s-ar schimba şi nu ai putea evita formarea unui guvern din AUR sau în jurul partidului AUR", afirma el.

Kelemen consideră că trebuie "câştigat timp" până în 2028 pentru a evita ca AUR să ajungă la guvernare.