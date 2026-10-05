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Live Text Nicușor Dan desemnează al patrulea premier. George Simion a anunţat că nu merge la consultări la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a convocat din nou partidele parlamentare la consultări, la Palatul Cotroceni, pentru desemnarea unui nou premier. Șeful statului a anunțat că va face o declarație luni seară. Este așteptat numele celui de-al patrulea premier desemnat, după ce Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au reușit să obțină o majoritate în Parlament.

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Editor I.I.
Publicat la 05.10.2026, 07:12 | Modificat la 05.10.2026, 10:52
Cuprins
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05.10.2026, 11:28

Cu cine merge USR la consultări

USR anunţă, luni, că va participa la consultările de la Cotroceni cu o delegaţie condusă de preşedintele Dominic Fritz.

  • Preşedintele USR, Dominic Fritz
  • Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu
  • Ministra Mediului, Diana Buzoianu
  • Ministrul Apărării, Radu Miruţă
  • Ministrul Economiei, Irineu Darău
  • Silvia Dinică, secretar de stat – Ministerul Muncii

Potrivit programului oficial al consultărilor, delegaţia USR este aşteptată de către preşedintele Nicuşor Dan de la ora 15.30. Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat, vineri, că formaţiunea nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniştri PSD şi nu va vota un guvern care e paravan pentru PSD.

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05.10.2026, 10:48

Ilie Bolojan va conduce delegaţia PNL

Din delegaţia liberalilor fac parte Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Oana Gheorghiu şi Robert Sighiartău.

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05.10.2026, 10:46

George Simion nu merge la consultări

George Simion a anunţat luni că nu va merge la consultările de la Cotroceni.

"Am bifat cu succes o nouă capitală europeană. Toată lumea trebuie să știe ce se întâmplă în România. Acum merg spre București, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni.

Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo să transmită un mesaj clar: Vrem alegeri anticipate, cât mai repede, și să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătușelor, să oprească arestările", a spus liderul AUR într-un videoclip publicat pe TikTok.

@georgesimionoficial

 

♬ sunet original - GEORGE SIMION
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05.10.2026, 10:07

Singura soluţie pentru ieșirea din criză, propusă de Băsescu

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu este de părere că soluţia pentru încheierea crizei guvernamentale este numirea unui premier independent, dar cu miniştri din partea partidelor.

"Cert este că suntem într-o situaţie în care lucrurile s-au îngustat atât de mult, încât nu mai sunt prea multe soluţii. Plecând de la restricţiile pe care le-a introdus fiecare, AUR nu susţine niciun guvern dacă nu face parte din el. Preşedintele nu vrea să audă de AUR. Grindeanu vrea cu AUR. Liberalii nu vor cu Grindeanu.

Şi uite aşa. Şi atunci cred că trebuie să intrăm într-un soi de logică politică, pe care sper să o aibă şi liderii partidelor parlamentare. Şi, după mine, în momentul de faţă, deşi am fost tot timpul împotriva acestei variante, nu mai au soluţie decât un premier independent. Cu partidele în guvern, dar cu un premier independent. Pentru că liberalii ar face ca taurii în arenă să-l vadă pe Grindeanu premier", a declarat, duminică seară, Traian Băsescu la Digi 24.

Acesta consideră că PSD probabil că va accepta şi varianta cu alt premier, "deşi zilele astea au trâmbiţat tot timpul că ei au majoritate, că au adus-o şi pe Olguţa la sprijin să spună că au majoritate". Băsescu spune că, dacă PSD aduce în guvern membri de la AUR, preşedintele ar putea să nu semneze decretele.

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05.10.2026, 10:06

Ce vor partidele

PSD va cere mandat de formare a Guvernului

Senatorul Daniel Zamfir a declarat că PSD va merge la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu prim-ministru, aceeaşi pe care a avut-o şi la ultimele runde oficiale de discuţii. De asemenea, PSD ar putea propune un guvern minoritar PSD, sau un guvern în jurul PSD.

Preşedintele social-democraţilor, Sorin Grindeanu, anunţa că este pregătit să preia funcţia de premier, ba chiar se aştepta ca el să fie nominalizat ultima dată şi nu liberalul Siegfried Mureşan.

În cazul în care va fi desemnat, Grindeanu a anunţat că va discuta cu toate forţele politice din Parlament, deci inclusiv cu AUR.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, însă, că va condiţiona partidele să nu aducă AUR la guvernare.

"Nu dintr-o lipsă de respect faţă de simpatizanţii AUR, ci pentru un mandat pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni şi mandatul ăsta spune păstrarea direcţiei pro-occidentale şi o traiectorie financiară fără turbulenţe pentru o stabilizare financiară a României şi, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplineşte aceste condiţii", declara, recent, într-o conferinţă de presă, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit şefului statului, o prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate şi pe parte de Uniune Europeană.

"România nu îşi permite asta în momentul ăsta şi ăsta e mandatul pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni", a mai declarat preşedintele.

AUR vrea la guvernare, anticipate sau suspendarea preşedintelui

AUR a anunţat, în repetate rânduri, prin vocea liderilor, că nu va vota un guvern din care nu face parte.

Ba chiar preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, miercuri, în plenul reunit al Parlamentului pentru votul de învestitură, că parlamentarii nu vor vota niciun guvern până când nu i se face dreptate lui Călin Georgescu, arestat preventiv pentru înşelăciune.

"Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberaţi şi îi faceţi dreptate lui Călin Georgescu", a afirmat Simion.

Anterior, el anunţa că "trecem printr-o criză politică majoră" şi că a desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice, "pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil".

Preşedintele AUR spune că este de datoria AUR să facă parte din guvernare şi să treacă ţara peste aceste momente grele.

"Dacă în continuare cei de la celelalte formaţiuni politice nu vor fi lăsaţi, nu vor avea voie, nu ne vor acorda poziţiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatat, conform Constituţiei, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern trebuie să ajungem la votul românilor", a menţionat el.

Simion preciza că "vor discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca în cazul în care Nicuşor Dan nu convoacă alegerile, cum îi cere Constituţia să fie suspendat".

PNL nu va avea propunere de premier

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că, după ce preşedintele va face nominalizarea unui nou premier, PNL va trata serios această nominalizare şi va purta discuţii cu persoana desemnată. Decizia finală, de susţinere sau nu a noului premier desemnat, spune Bolojan, va ţine cont de interesele României.

În repetate rânduri, Bolojan a vorbit despre "limitele" pe care s-a demonstrat că le are partidul, când vine vorba de obţinerea unei majorităţi.

"Anunţul pe care-l fac în seara asta este că PNL va trata serios viitoarea nominalizare, va purta discuţii cu premierul desemnat şi vom lua o decizie care va ţine cont în mod cert de interesele României şi de ceea ce putem noi face în condiţiile date. Să nu uităm că Partidul Naţional Liberal are o pondere de 15-16% în Parlament şi s-a văzut, aşa cum am spus, care sunt limitele. Dacă cei care au încredere în noi vor să facem mai mult decât am avut până acum, trebuie să fie conştienţi că avem nevoie de o forţă mai mare şi pentru asta trebuie să convingem mai mulţi români că suntem o opţiune serioasă, în aşa fel încât, la alegerile anticipate sau la alegerile la termen, să avem o pondere mai mare ca să putem să facem ceea ce trebuie pentru români", a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi24.

Mandatul USR

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniştri PSD şi nu va vota un guvern care e paravan pentru PSD.

Potrivit lui Dominic Fritz, soluţia pentru ieşirea din criză sunt alegerile anticipate.

"Am avut azi o discuţie cu colegii mei din Biroul Naţional USR despre consultările de la Cotroceni. Poziţia USR e clară: în acest moment, soluţia pentru ieşirea din criză în care PSD şi AUR au aruncat ţara sunt alegerile anticipate. Politicienii trebuie să se întoarcă în faţa cetăţenilor, să le ceară din nou votul şi să le ofere posibilitatea de a decide cine şi cu ce mandat va conduce România", a scris, vineri, Dominic Fritz pe Facebook.

UDMR vrea încheierea crizei şi nu crede în anticipate

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a făcut apel de câteva luni la responsabilitate, a declarat, miercuri, în şedinţa plenului comun pentru votul de învestitură a Guvernului Siegfried Mureşan, că societatea nu mai are răbdare cu politicienii, el arătând că, după 148 de zile, nu sunt în stare să învestească un guvern cu puteri depline şi acest lucru este inacceptabil.

"Nu noi avem nevoie de guvern. Nu USR, nu PNL şi nu PSD are nevoie de guvern. România are nevoie de guvern. Omul când îşi pierde răbdarea, când societatea îşi pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituţii, nu mai are încredere în politicieni şi îşi ia soarta în propriile mâini, iar reacţia va fi pe măsură. Va alege ceea ce este mai rău pentru ţara noastră, va alege extremele, va alege populismul, va alege ceva care poate arată bine, poate sună bine, dar este ca o poză a deşertului la răsărit, un kitsch politic", a adăugat preşedintele UDMR.

De asemenea, Kelemen Hunor susţine că alegerile anticipate nu ar rezolva nimic deoarece ar fi acelaşi Parlament, cu AUR pe primul loc.

"Pe toate cifrele ar fi peste 35-40% şi probabil că s-ar inversa acolo ordinea, PSD pe locul 2, PNL, USR, noi, deci tot asta ar fi componenţa Parlamentului, dar proporţiile s-ar schimba şi nu ai putea evita formarea unui guvern din AUR sau în jurul partidului AUR", afirma el.

Kelemen consideră că trebuie "câştigat timp" până în 2028 pentru a evita ca AUR să ajungă la guvernare.

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05.10.2026, 10:05

Programul consultărilor

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, consultările cu partidele încep la ora 14.00 şi se vor derula după următorul program:

14.00 - Partidul Social Democrat (PSD)
14:30 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR)
15:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL)
15:30 - Uniunea Salvaţi România (USR)
16:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale
17:00 - Partidul S.O.S. România (SOS)
17:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT)
18:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România

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05.10.2026, 10:05

Planul social-democraţilor înaintea consultărilor de la Cotroceni

Înaintea consultărilor de luni cu preşedintele Nicuşor Dan pentru desemnarea unui nou candidat la funcţia de premier, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, anunţă că social-democraţii sunt pregătiţi să preia guvernarea. Varianta susţinută de partid este un Executiv PSD sau unul construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu.

"România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline şi de un buget care să ofere predictibilitate economiei şi siguranţă oamenilor. Iar soluţia noastră este clară: un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu", a afirmat Claudiu Manda.

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Iulia Iancu
I.I.
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