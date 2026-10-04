A fost săptămâna bijuteriilor la Biblioteca Naţională. Peste 300 de designeri din 50 de ţări şi-au expus şi vândut capodoperele din aur argint, pietre preţioase sau materiale mai puţin convenţionale. Organizatorii şi-au propus să prezinte bijuteria nu doar ca obiect decorativ, ci ca formă artistică.

Inelul acesta reprezintă o capodoperă, este făcut din argint acoperit cu nanoceramică, inscrustarea topaz şi aici putem citi cuvinte din Shakespeare, dintr-un sonet.

E-o mică operă de artă. Deşi Eric e un artist tânăr. Ne povesteşte însă că face bijuterii încă din copilărie.

"Am început să învăţ de pe Youtube şi apoi am făcut mai multe specializări în ţară şi tocmai am terminat liceul. Fiecare piesă are vărsta la care am făcut-o gravată pe ea şi lucrez în aur argint", spune Eric Constantin Ardeleanu, bijutier.

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Acum, podoabele lui au căpătat o altă valoare.

"Inelele, colecţia cu diamante şampanie. Preţurile încep de la 3.500 de euro pentru inelele din aur, majoritatea fiind în jur de 7.000, 10.000 de euro. Are un smarald de 10 Karate", explică Eric Constantin, bijutier.

Din ce colţuri ale lumii au venit bijutierii

Oliver este venit din Beirut şi s-a pregătit special pentru expoziţia din România.

"Aici în Bucureşti aveţi mărţişor, puneţi flori în broşe şi am început să fac broşe în care pun flori sau alte materiale, deci fiecare piesă are o poveste. Materialul pe care-mi place cel mai mult să-l lucrez este argintul pentru că este ca o bucată de lună, strălucirea argintului este de lună", menţionează Oliver Degem, bijutier.

Artiştii din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii au adus cu ei şi poveşti de acasă.

"Încerc să combin textilele şi metalele, sunt din diferite zone din Argentina. Vorbesc despre noi, spun de unde provenim, ce ne-au învăţat bunicii să facem, să coasem", povesteşte Oliver Degem, bijutier.

"Bijuteriile mele par desprinse din timpuri de mult apuse, sunt fascinată de trecut", explică Anca Nanău, bijutier.

"Este o introspecţie, o întâlnire cu sinele şi o analiză a lumii pe care artiştii o fac dintotdeauna, fie că e vorba des sculptură sau de pictură, arta contemporană se ocupă cu idei şi cu provocări pe care ni le lansează artiştii", spune David Sandu, curator.

Cu ce au plecat vizitatorii de la târg

Mulţi dintre vizitatori n-au putut pleca de la târg fără o nouă bijuterie în colecţie.

"Am luat un colier cu un pandantiv cu un soare. Caut o piesă emblematică, cev care să-mi placă şi să o pot purta în fiecare zi", spun oamenii.

Artiştii care au ajuns la acest eveniment au fost selectaţi de un juriu format din specialişti din România dar şi din străinătate.