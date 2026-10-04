A patra oară e cu noroc pentru Guvern? Cine sunt "favoriţii" lui Nicuşor Dan pentru funcţia de premier

Președintele Nicușor Dan cheamă luni partidele parlamentare la noi consultări la Palatul Cotroceni, înaintea celei de-a patra desemnări de premier din actuala criză politică. Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare se află printre principalele variante luate în calcul, în timp ce numele unui tehnocrat este vehiculat, din nou, ca posibilă soluție de compromis. Negocierile pornesc însă fără o majoritate clară în Parlament.

Consultările au loc după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului. Cabinetul susținut de PNL, USR și UDMR a primit 182 de voturi "pentru", sub pragul de 233 necesar pentru învestire.

Nicușor Dan a anunțat că după discuțiile de luni va face o nouă nominalizare și le-a cerut partidelor să vină de această dată cu soluții care pot obține o majoritate parlamentară.

Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare, printre principalele variante

În acest moment, Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare sunt două dintre numele aflate în prim-plan pentru funcția de premier. Surse politice citate de Digi24 susțin că cei doi se află pe lista scurtă a președintelui.

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PSD merge la Cotroceni cu Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat a transmis în repetate rânduri că este pregătit să preia funcția de premier și că partidul său este îndreptățit să conducă viitorul Executiv.

În același timp, numele ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, este luat în calcul ca o posibilă variantă care ar putea obține sprijin din mai multe zone politice.

Leonardo Badea, varianta unui premier din afara primei linii politice

Un alt nume vehiculat este cel al lui Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României. El apare în scenariul desemnării unui premier perceput drept mai puțin implicat în actuala confruntare dintre partide. Surse politice au indicat că Badea se află, alături de Grindeanu și Nazare, printre variantele discutate înaintea consultărilor.

UDMR privește însă cu rezerve varianta unui premier tehnocrat. Kelemen Hunor a pledat pentru formarea unei majorități politice care să își asume explicit susținerea viitorului Guvern, argumentând că simpla desemnare a unui premier din afara conducerilor de partid nu rezolvă problema voturilor din Parlament.

PNL nu anunță o nouă propunere de premier

După eşecul guvernului Mureşan, care nu a obţinut numărul suficient de voturi în Parlament, liberalii nu intenționează să meargă la Cotroceni cu un alt nume și așteaptă decizia președintelui. În interiorul partidului este luată în calcul inclusiv varianta Alexandru Nazare, fără ca PNL să fi anunțat însă oficial că îl va propune pentru funcția de premier.

Nicușor Dan a exclus până acum scenariul alegerilor anticipate, avertizând că o nouă rundă electorală ar prelungi perioada în care România este condusă de un Executiv interimar și ar putea crea probleme inclusiv în ceea ce privește finanțarea statului.

USR și AUR mențin presiunea pentru alegeri anticipate

USR continuă să susțină varianta alegerilor anticipate și nu intenționează să înainteze un nou candidat pentru funcția de premier. Formațiunea condusă de Dominic Fritz nu dorește revenirea la guvernare alături de PSD și consideră că actualul blocaj politic nu mai poate fi rezolvat prin refacerea vechilor formule de coaliție.

Și AUR va participa la consultările de la Cotroceni, dar fără intenția de a propune un premier sau de a negocia participarea la un nou Guvern.

Atât AUR, cât și USR au susținut în ultimele luni declanșarea alegerilor anticipate.

Consultările încep luni la ora 14:00

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, seria consultărilor începe la ora 14:00, cu PSD. AUR este programat la 14:30, PNL la 15:00, USR la 15:30, iar UDMR la ora 16:00.

Discuțiile continuă cu grupul parlamentar al minorităților naționale, S.O.S. România, POT, grupurile parlamentare Uniți pentru România și PACE - Întâi România, iar ultimii invitați, de la ora 19:00, sunt parlamentarii neafiliați.

La finalul consultărilor, Nicușor Dan este așteptat să anunțe noul candidat pentru funcția de prim-ministru.

Constituția prevede că președintele desemnează un candidat la funcția de premier după consultarea partidului care deține majoritatea absolută în Parlament sau, dacă o asemenea majoritate nu există, după consultarea partidelor parlamentare. Candidatul desemnat are apoi la dispoziție zece zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei miniștrilor.