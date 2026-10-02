Georgia, Portugalia, România şi Spania înfiinţează Alianţa Celor Patru Naţiuni

Federaţiile de rugby din Georgia, Portugalia, România şi Spania au semnat Memorandumul de Înţelegere pentru înfiinţarea Alianţei Celor Patru Naţiuni. Este vorba despre o alianţă strategică între cele patru federaţii de înaltă performanţă din Europa, care se află în afara Turneului celor Şase Naţiuni (Six Nations).

Alianţa va activa în cadrul Rugby Europe şi World Rugby. Aceasta va prezenta propuneri pentru îmbunătăţirea rugby-ului în întreaga regiune. De asemenea, va apăra interesele comune ale membrilor săi în ceea ce priveşte competiţiile, calendarul competiţional, finanţarea şi guvernanţa, acţionând într-un mod coordonat.

Iniţiativa a prins contur în cadrul unei întâlniri a celor patru federaţii, desfăşurată în Georgia, în luna septembrie. Alianţa îşi propune să îşi unească forţele pentru dezvoltarea în toate domeniile, de la cel sportiv la cel financiar, comercial şi instituţional. Cele patru naţiuni doresc să consolideze rugby-ul în ţările lor, să devină mai competitive pe scena internaţională şi să construiască o economie mai puternică şi mai sustenabilă pentru acest sport.

Printre principalele sale domenii se numără:

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Cooperarea în zona de înaltă performanţă, educarea antrenorilor şi rugby-ul pentru juniori/tineret.

Un studiu privind noi formate de competiţie, de nivel mai ridicat, între naţiunile membre.

Oportunităţi comerciale comune.

Poziţii coordonate în cadrul organismelor internaţionale.

Alianţa va fi condusă de un Comitet de Coordonare cu preşedinţie rotativă. Membrii fondatori care au semnat memorandumul sunt:

Georgia: David Kacharava, Preşedinte, şi Vasil Abashidze, CEO al Federaţiei Georgiene de Rugby, împreună cu George Nijaradze, Membru în Consiliul World Rugby.

Portugalia: Carlos Amado da Silva, Preşedinte, şi Frederico Sousa, Director de Înaltă Performanţă al Federaţiei Portugheze de Rugby.

România: Alin Petrache, Preşedintele Federaţiei Române de Rugby.

Spania: Juan Carlos Martín Hansen, Preşedinte, şi Gabriel Sáez, Vicepreşedinte al Federaţiei Spaniole de Rugby.

"Această alianţă întăreşte ambiţia Portugaliei de a creşte şi de a se stabili la cel mai înalt nivel al rugby-ului internaţional", a declarat Carlos Amado da Silva, Preşedintele Federaţiei Portugheze de Rugby.

"Suntem extrem de bucuroşi că, pentru prima dată, avem o voce comună", a spus şi Alin Petrache, Preşedintele Federaţiei Române de Rugby.