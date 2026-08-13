Federaţia Irlandeză de Fotbal, ultima care a anunţat că-şi retrage sprijinul pentru Gianni Infantino 

Propunerea lui Gianni Infantino, şeful FIFA, de a privatiza, practic, Cupa Mondială 2026, s-ar putea să-l coste posibilitatea de a obţine un nou mandat de preşedinte al asocaţiei.

Gianni Infantino riscă să rateze posibilitatea de a obţine un nou mandat de preşedinte FIFA - Profimedia

Convins că poate obţine fonduri mai mari pentru federaţiile de fotbal din întreaga lume, Gianni Infantino, şeful FIFA, a propus, nici mai mult, nici mai puţin, decât să privatizeze Cupa Mondială de fotbal.

Planul viza posibilitatea de a înfiinţa o instituţie prin intermediul căreia şeful FIFA să concensioneze acţiuni către diferiţi investitori privaţi.

Planul a fost primit cu reticenţă, iar în ultimele zile tot mai mulţi şefi ai unor federaţii de fotbal din întreaga lume au anunţat că îşi retrag sprijinul acordat lui Infantino.

Articolul continuă după reclamă

După şefii federaţiilor din Finlanda, Ţara Galilor, Anglia, Suedia, Serbia şi Olanda sau reprezentanţi ai UEFA, AFC şi CONCACAF, a venit rândul ca şi şefii Federaţiei Irlandeze de Fotbal să anunţe retragerea sprijinului acordat lui Infantino.

"Federaţia apreciază sprijinul pe care FIFA îl acordă fotbalului irlandez, însă evenimentele recente au ridicat semne de întrebare serioase cu privire la guvernanţă, transparenţă şi lipsa unor consultări reale. Noi avem o obligaţie specială de a promova şi de a respecta cele mai bune practici", a fost o parte din mesajul transmis de şefii Federaţiei Irlandeze de Fotbal.