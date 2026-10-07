Federaţia Norvegiană de Fotbal, sesizări la comisiile FIFA împotriva lui Gianni Infantino 

Reprezentanţii Federaţiei Norvegiene de Fotbal au depus sesizări la comisiile FIFA, împotriva lui Gianni Infantino, sesizări care vizează mai multe momente în care ar fi fost implicat şeful FIFA.

Concret, au fost sesizate Comisia de Etică şi Comisia de Guvernanţă în legătură cu trei momente, printre care şi cele prin care Infantino încerca să privatizeze Cupa Mondială de fotbal.

Comisia de Etică a FIFA a fost sesizată "pentru a se examina conduita preşedintelui FIFA, Gianni Infantino", în timp ce Comisia de Guvernanţă a fost sesizată "pentru a se stabili dacă guvernanţa, supravegherea financiară, controalele interne şi procesele decizionale ale FIFA au funcţionat conform aşteptărilor".

Pe lângă privatizarea Cupei Mondiale de fotbal, prin intermediul FIFA Forward Enterprise, mai sunt vizate ridicarea suspendării atacantului american Folarin Balogun, la Cupa Mondială 2026, şi acordarea Premiului FIFA pentru Pace nimeni altuia decât preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.